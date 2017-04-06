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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷

محور کرج - چالوس فردا یکطرفه می‌شود

محور کرج - چالوس فردا یکطرفه می‌شود

رئیس پلیس راه استان البرز، از یکطرفه شدن محور کرج - چالوس در عصر جمعه ۱۸ فروردین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا گودرزی رئیس پلیس راه استان البرزاظهار داشت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است.

وی در ادامه افزود: محور کرج - چالوس فردا جمعه ۱۸ فروردین از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۳ از کرج به سمت مرزن آباد بسته خواهد شد و در طول ساعت فوق تردد انواع وسایل نقلیه از کرج به مرزن آباد ممنوع می شود.

رئیس پلیس راه استان البرز گفت: از ساعت ۱۷ عصر روز جمعه تا ساعت ۲۳ از محدوده دزبن ۱۵ کیلومتری بالای مرزن آباد به سمت کرج تردد خودروها به صورت یکطرفه انجام می شود.

کد مطلب 3945929

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