به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا گودرزی رئیس پلیس راه استان البرزاظهار داشت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس ممنوع است.

وی در ادامه افزود: محور کرج - چالوس فردا جمعه ۱۸ فروردین از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۳ از کرج به سمت مرزن آباد بسته خواهد شد و در طول ساعت فوق تردد انواع وسایل نقلیه از کرج به مرزن آباد ممنوع می شود.

رئیس پلیس راه استان البرز گفت: از ساعت ۱۷ عصر روز جمعه تا ساعت ۲۳ از محدوده دزبن ۱۵ کیلومتری بالای مرزن آباد به سمت کرج تردد خودروها به صورت یکطرفه انجام می شود.