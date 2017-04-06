مراسم اعتکاف درگیر مسائل انتخاباتی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد عصر پنجشنبه در همایش رجبیون که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: اعتکاف فضایی معنوی، قرآنی و فضای مناسب برای ذکر گفتن است که آدمی احساس می‌کند در جای دیگری نمی‌تواند این فضا را احساس کند.

وی بابیان اینکه باید شرایطی فراهم شود تا جوانان از اعتکاف بهره معنوی کافی ببرند، اظهار کرد: استفاده از موبایل و شبکه‌های اجتماعی در مراسم اعتکاف موجب مشغولی معتکفین می‌شود ازاین‌رو باید تدابیری اندیشیده شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در رابطه با نزدیک شدن به ایام انتخابات گفت: مراسم اعتکاف جایی برای مباحث انتخاباتی نیست و بهتر است سخنرانان در ایام اعتکاف وارد بحث انتخابات نشوند، اگر هم‌صحبتی مطرح شد تنها تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ماه رجب ماه ویژه‌ای است چراکه ماه خلوت باخدا بوده و هرکس ماه رجب را درک کند ماه‌های شعبان و رمضان را هم می‌تواند درک کند.

حجت‌الاسلام ولی نژاد با اشاره به آمار معتکفین سال ۹۵ اظهار کرد: در سال گذشته ۱۷ هزار نفر در ۲۰۴ مسجد استان گلستان معتکف شدند.

وی بابیان اینکه اعتکاف عملی فردی است، افزود: مبلغان تلاش کنند معتکفان را در این ایام به خواندن نماز اول وقت، خواندن دعا و قرآن تشویق کنند.