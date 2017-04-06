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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین:

موردی از بیماری آنفلوآنزا پرندگان در ورامین مشاهده نشده است

موردی از بیماری آنفلوآنزا پرندگان در ورامین مشاهده نشده است

ورامین- رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: مرغ های ورامین سلامت هستند و هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزا پرندگان در این شهرستان مشاهده نشده است.

محمد حسین تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر با رد وجود بیماری آنفلوآنزا پرندگان در شهرستان ورامین اظهار کرد: با بازرسی های انجام شده خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزا پرندگان در ورامین مشاهده نشده است و در کل چنین موضوعی صحت ندارد.

وی در ادامه گفت: گرانی های اخیر تخم مرغ هیچ ارتباطی به آنفلوآنزا مرغی ندارد و برخی افراد سودجو سعی در ایجاد التهاب در بازار به بهانه شیوع بیماری های پرندگان دارند.

تاجیک با بیان اینکه امکان ورور آنفلوآنزا در هر زمانی وجود دارد، گفت: از مردم درخواست داریم حتی المقدور از خرید تخم مرغ هایی که بدون نام و نشان هستند خودداری کنند و همچنین درخواست دیگر ما از مرغداران است که با رعایت هرچه بیشتر بهداشت و قرنطینه کردن مرغ های مشکوک از احتمال مبتلا شدن و آلودگی طیور جلوگیری کنند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ورامین ضمن یادآوری اینکه در مقابله با بیماری آنفلوآنزا پرندگان نباید هیچ وقتی تلف شود گفت: در این راستا یک مورد مشکوک در شهر ورامین مشاهده شد که بلافاصله با واکنش سریع متخصصان مهار شد و جای هیچ گونه نگرانی در این باره وجود ندارد.

وی با اطمینان دادن به مردم در مورد رعایت بهداشت واحدهای تولیدی مرغ و تخم مرغ در شهرستان ورامین خاطر نشان کرد: مردم مطمئن باشند بازرسان جهاد کشاورزی به دقت تمام موارد بهداشتی را رعایت کرده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

کد مطلب 3945941

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