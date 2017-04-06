محمد حسین تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر با رد وجود بیماری آنفلوآنزا پرندگان در شهرستان ورامین اظهار کرد: با بازرسی های انجام شده خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از بیماری آنفلوآنزا پرندگان در ورامین مشاهده نشده است و در کل چنین موضوعی صحت ندارد.

وی در ادامه گفت: گرانی های اخیر تخم مرغ هیچ ارتباطی به آنفلوآنزا مرغی ندارد و برخی افراد سودجو سعی در ایجاد التهاب در بازار به بهانه شیوع بیماری های پرندگان دارند.

تاجیک با بیان اینکه امکان ورور آنفلوآنزا در هر زمانی وجود دارد، گفت: از مردم درخواست داریم حتی المقدور از خرید تخم مرغ هایی که بدون نام و نشان هستند خودداری کنند و همچنین درخواست دیگر ما از مرغداران است که با رعایت هرچه بیشتر بهداشت و قرنطینه کردن مرغ های مشکوک از احتمال مبتلا شدن و آلودگی طیور جلوگیری کنند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ورامین ضمن یادآوری اینکه در مقابله با بیماری آنفلوآنزا پرندگان نباید هیچ وقتی تلف شود گفت: در این راستا یک مورد مشکوک در شهر ورامین مشاهده شد که بلافاصله با واکنش سریع متخصصان مهار شد و جای هیچ گونه نگرانی در این باره وجود ندارد.

وی با اطمینان دادن به مردم در مورد رعایت بهداشت واحدهای تولیدی مرغ و تخم مرغ در شهرستان ورامین خاطر نشان کرد: مردم مطمئن باشند بازرسان جهاد کشاورزی به دقت تمام موارد بهداشتی را رعایت کرده و نگرانی از این بابت وجود ندارد.