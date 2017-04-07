سید مهدی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری مسابقات معتبر و کشوری سوارکاری تحت عنوان جام کرامت سال گذشته به فدراسیون سوارکاری پیشنهاد شد و فدراسیون نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و برای نخستین بار، یک رویداد سوارکاری به میزبانی قم در تقویم کاری فدراسیون قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قم روز اول اردیبهشت میزبان این مسابقات خواهد بود و پیش بینی می‌کنیم سوارکاران متعددی از نقاط مختلف کشور در این مسابقات در قم حضور یابند.

رئیس هیئت سوارکاری استان قم گفت: در این مسابقات سوارکاران به مدت یک روز در رده‌های سنی مختلف با هم مسابقه می‌دهند و این برای نخستین بار است که قم میزبانی از رویدادی به این وسعت را بر عهده می‌گیرد البته برای میزبانی مطلوب به مشارکت عمومی در قم نیاز داریم.

طباطبایی بیان داشت: به دنبال جذب حامی مالی برای این مسابقات هستیم و در صورت مشارکت بخش خصوصی می‌توانیم این مسابقات را به نحو احسن برگزار کنیم و به طور کلی هر میزبانی در حوزه ورزش نیازمند این است که تمام بخش‌های استان برای حفظ آبروی استان دست به دست هم دهند.

وی عنوان کرد: نخستین مرحله مسابقات پرش با اسب استان قم نیز در سال ۹۶ امروز جمعه ۱۸ فروردین در باشگاه ماهان برگزار می‌شود و شرکت کنندگان در ۲ بخش با هم به رقابت می‌پردازند و امسال نیز برگزاری مسابقات دوره‌ای و مداوم همانند سال گذشته در دستور کار است.

رئیس هیئت سوارکاری استان قم تصریح کرد: اعتقاد داریم رشته سوارکاری باید در بعد همگانی تقویت شود یعنی مردم با این رشته آشنا شوند و آن را مختص قشر خاص یا متمول جامعه ندانند بلکه با ورود به این رشته و تسهیلاتی که برای آموزش در نظر گرفته شده از لذت سوارکاری بهره ببرند.