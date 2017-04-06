آسفالت زیربنایی معابر اردبیل امسال در اولویت شهرداری قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف اللهیان پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال در نظر داریم خیابان ها و معابر اصلی و برخی خیابان های فرعی سطح شهر را با توجه به اولویت های صورت گرفته به صورت زیربنایی آسفالت ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه برای تحقق این مهم پیش بینی شده بالغ بر ۲۲۰ هزار تن آسفالت ریزی انجام شود، افزود: برآورد اولیه نشان می دهد که این حجم کار نیازمند ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار است، که این اعتبار در بودجه امسال در نظر گرفته شده است.

شهردار اردبیل با اشاره به وضعیت نامناسب آسفالت معابر اردبیل به دلیل بارش های شدید برف و یخبندان تصریح کرد: قبل از آسفالت ریزی زیربنایی و به منظور رفاه حال شهروندان عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و لکه گیری معابر آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه بارش ها و یخبندان در زمستان سال گذشته آسیب های جدی به آسفالت معابر وارد و این آسیب ها موجب نارضایتی مردم و بروز مشکلات عبور و مرور در سطح شهر شد، بیان داشت: با مساعد شدن شرایط جوی زیرسازی، آسفالت ریزی و لکه گیری معابر در مناطق چهارگانه در حال اجرا بوده و ادامه دارد.

لطف اللهیان در بیان دلایل تاخیر در آغاز عملیات لکه گیری معابر متذکر شد: بر اساس نکات فنی و منهدسی عملیات آسفالت ریزی نباید در دمای محیط پایین تر از چهار درجه و در فصل سرد و بارندگی انجام شود، به همین علت زیرسازی و آسفالت ریزی معابر با تاخیر انجام شد.

وی آسفالت ریزی در دمای پایین و نیز بعد از بارندگی را منجر به کاهش عمر آسفالت دانست و عنوان کرد: بهترین زمان برای انجام عملیات آسفالت ریزی، اوایل خرداد تا اوایل آبان ماه است، که این زمان با توجه به شرایط جوی شهرهای مختلف می تواند تغییر کند.

به گفته شهردار اردبیل آسفالت ریزی معابر با اصلاح زیربنایی و در برخی موارد به صورت لکه گیری جهت بهبود وضعیت فعلی تا زمان انجام زیرسازی کامل با اولویت بندی بر اساس نیازمندی معابر در حال انجام است.