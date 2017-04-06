ورزش قم در سال ۹۵ روزهای موفقی داشته است

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما در مسابقات جهانی، در خلال سال ۹۵ مدال های پرتعدادی کسب کرده‌ایم که این موفقیت‌ها در فوتسال توسط اصغر حسن‌زاده، در تکواندوو در بخش پومسه توسط علی نادعلی، در کاراته توسط امیر مهدی زاده در جودو و بخش کاتا توسط ابراهیم صحرایی در جودو، در المپیک هنرهای رزمی توسط ۳ رزمی کار قمی و روح الله نعمتیان در کشتی آلیش به دست آمده است.

وی افزود: در سطح قهرمانی آسیا، ۳ مدال از کشتی در مسابقات جوانان و نوجوانان، یک مدال از بازی‌های ساحلی آسیا یک مدال و یک مدال از مسابقات پرورش اندام کسب کرده‌ایم و در سال جدید نیز انتظار موفقیت‌های بیشتری از سوی ورزشکاران قمی می‌رود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: در حوزه ورزش همگانی نیز اگر بخواهیم به شرایط استانداردی برسیم باید همه دستگاه‌ها مشارکت کنند. امکانات موجود در دست اداره کل ورزش و جوانان، محدود است و شورای ورزش همگانی استان نیز بر همین مبنا تشکیل می‌شود که سبب هم افزایی دستگاه‌ها با هم شود.

عابدی بیان داشت: در بخش ورزش همگانی باید در نظر بگیریم که از نظر وضعیت سخت افزاری در مضیقه هستیم ضمن اینکه کار فرهنگی بر روی عموم مردم به منظور کشش آن‌ها به سمت ورزش یک برنامه زمان بر است و در کوتاه مدت نمی‌توان از آن انتظار نتیجه ملموس داشت.

وی عنوان کرد: در حوزه ورزش قهرمانی، این مدال‌ها در شرایطی به دست آمده که تیم‌ها و باشگاه‌های ورزشی ما در سطوح بالای کشور حضور دارند و این مهر تأییدی بر توانمندی ورزش قم است البته بر مشکلات نیز واقف هستیم اما تلاش شده که مشکلات به نوعی مدیریت شود تا اخلال جدی در مسیر حرکت ورزش استان ایجاد نکند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تأکید کرد: یکی از دغدغه‌های مهم ما این است که در ورزش، مسائل فرهنگی و اخلاق مداری ترویج داده شود. این حرکت فرهنگی می‌تواند جوانان و نوجوانان ما را به سمت فضایل اخلاقی هدایت کند و ورزش در کنار اخلاق و فرهنگ ورزشی است که دارای ارزش می‌شود.