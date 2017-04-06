هند خواهان برتری در منطقه است نه برقراری امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «نفیس زکریا» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان طی اظهاراتی اعلام کرد که عدم پذیرش درخواست های سازمان ملل و واشنگتن برای وساطت در حل مسئله «کشمیر» از سوی دولت هند تنها به این معنا است که دهلی فقط خواهان برتری در منطقه و نه ایجاد ثبات و امنیت است.

وی در ادامه گفت: پاکستان کشوری است که از تروریسم رنج می برد و به گمان اسلام آباد، دهلی بزرگترین نقش را در ایجاد ناامنی و گسترش تروریسم در پاکستان بازی می کند.

زکریا در ادامه گفت که اسلام آباد از درخواست های « آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل و همچنین «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ایفای نقش در حل مسائل دهلی و اسلام آباد استقبال می کند و خواست «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز حل منازعات مرزی و برقراری امنیت است.