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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

نماینده آمریکا در سازمان ملل:

دونالد ترامپ روسیه را مشکل خود می داند

دونالد ترامپ روسیه را مشکل خود می داند

نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که رئیس جمهوری آمریکا روسیه را به عنوان مشکل خود می پندارد و مواضع مسکو در قبال سوریه و اوکراین را قبول ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به روسیه به چشم یک مشکل نگاه می کند.

نیکی هیلی گفت: آنچه که آنها در قبال کریمه و اوکراین انجام دادند و آنگونه که آنها از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می کنند، را افراط می دانیم و به همین دلیل کاری برایشان نمی کنیم.

وی در ادامه گفت: من مذاکراتی با رئیس جمهوری داشتم و او به روسیه به عنوان یک مشکل نگاه می کند.

رابطه روسیه و غرب به خاطر مسئله اوکراین تیره شده است. و کی یف بارها روسیه را متهم به دخالت در امور داخلی اوکراین کرده است. روسیه نیز این مسئله را رد کرده و آن را غیر قابل قبول می داند.   

کد مطلب 3945968

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