حجتالاسلام هادی شفیعزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: طبق اعلام ستاد مرکزی مسابقات قرآن، زمان ثبتنام برای حضور در چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تا روز دهم اردیبهشتماه جاری تمدیدشده است.
وی علت تمدید مهلت ثبتنام را برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و گفت: تمدید و گسترده شدن چتر قرآنی در فضای کشور باعث افزایش تعداد ثبتنام کنندگان در مسابقات سراسری خواهد شد.
حجتالاسلام شفیعزاده گفت: ثبتنام برای حضور در چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از روز دوازدهم بهمنماه بهصورت همزمان در سراسر کشور آغاز شد و تا دهم اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است؛ چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مراحل شهرستانی، استانی و کشوری طی ماههای اردیبهشت، خرداد و شهریورماه برگزار میشود.
مرحله کشوری این دوره از مسابقات به میزبانی استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه برپا میشود.
نظر شما