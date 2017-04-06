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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

معاون اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان:

مصرف کالای داخلی کشور را در جنگ اقتصادی پیروز می‌کند

مصرف کالای داخلی کشور را در جنگ اقتصادی پیروز می‌کند

خرم‌آباد- معاون فرهنگی،پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: باید با حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کالاهای داخلی در جنگ بسیار دشوار اقتصادی به مصاف دشمنان نظام اسلامی برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد غلامی معاون در دومین جلسه تحقق شعار سال ۹۶ ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو اظهار داشت: بهترین طبیب اقتصادی راهکار های ارائه شده توسط مقام معظم رهبری است.

وی گفت: مطالبات و راهکار های ارائه شده توسط مقام معظم رهبری بهترین درمان برای رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی است لذا آحاد جامعه  باید سخنان رهبر معظم انقلاب را فصل الخطاب بدانند و در جهت تحقق منویات ایشان حرکت کنند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با تأکید بر تبعیت از مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: ایمان و خودباوری در راستای تحقق اهداف انقلاب و نظام اسلامی ایران، از جمله راهکارهای تضمینی برطرف کردن مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور است.

حجت الاسلام غلامی اظهار داشت: جنگ امروز جامعه جهانی جنگ اقتصادی است، دیگر گزینه مطرح شده دنیای استکبار واهی و توخالی است و بنابراین باید با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کالاهای داخلی در این جنگ بسیار دشوار به مصاف دشمنان نظام اسلامی و جامعه بشری برویم.

وی تصریح کرد: هرکارشناس در هر قسمت و واحد که فعالیت دارد باید در زمینه ایجاد اشتغال و کار آفرینی برنامه ریزی و فعالیت مضاعف داشته باشد و آن‌را در اولویت کار خود قرار دهد.

کد مطلب 3945991

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