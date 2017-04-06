به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد غلامی معاون در دومین جلسه تحقق شعار سال ۹۶ ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو اظهار داشت: بهترین طبیب اقتصادی راهکار های ارائه شده توسط مقام معظم رهبری است.

وی گفت: مطالبات و راهکار های ارائه شده توسط مقام معظم رهبری بهترین درمان برای رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی است لذا آحاد جامعه باید سخنان رهبر معظم انقلاب را فصل الخطاب بدانند و در جهت تحقق منویات ایشان حرکت کنند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با تأکید بر تبعیت از مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: ایمان و خودباوری در راستای تحقق اهداف انقلاب و نظام اسلامی ایران، از جمله راهکارهای تضمینی برطرف کردن مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور است.

حجت الاسلام غلامی اظهار داشت: جنگ امروز جامعه جهانی جنگ اقتصادی است، دیگر گزینه مطرح شده دنیای استکبار واهی و توخالی است و بنابراین باید با حمایت از تولید کنندگان و مصرف کالاهای داخلی در این جنگ بسیار دشوار به مصاف دشمنان نظام اسلامی و جامعه بشری برویم.

وی تصریح کرد: هرکارشناس در هر قسمت و واحد که فعالیت دارد باید در زمینه ایجاد اشتغال و کار آفرینی برنامه ریزی و فعالیت مضاعف داشته باشد و آن‌را در اولویت کار خود قرار دهد.