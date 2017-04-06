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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

دبیر دومین جشنواره گیاهان دارویی:

دوره های آموزشی کشت گیاهان دارویی در نطنز برگزار می شود

دوره های آموزشی کشت گیاهان دارویی در نطنز برگزار می شود

نطنز - دبیر دومین جشنواره گیاهان دارویی، طبیعت گردی و طب سنتی نطنز گفت: دوره های آموزشی کشت گیاهان دارویی در زمان برگزاری جشنواره در اردیبهشت ماه، در نقاط مختلف شهرستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا فقیهی سرشکی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در این خصوص، اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره، توسعه کشت گیاهان دارویی، فرآوری و استفاده بهتر و بیشتر از آنها در طب سنتی است.

وی افزود: با توجه به اینکه کشور ما و خصوصا شهرستان نطنز با دوره ای از خشکسالی مواجه شده است، اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی ضروری است که کشت برخی گیاهان دارویی مناسب اقلیم منطقه است.

دبیر دومین جشنواره گیاهان دارویی، طبیعت گردی و طب سنتی تصریح کرد: در  راستای تغییر الگوی کشت در شهرها و روستاهای شهرستان نطنز در طول برگزاری جشنواره در اردیبهشت ماه، دوره ها و کارگاه های آموزش کشت گیاهان دارویی و فرصتهای بازاریابی برای عموم کشاورزان و علاقمندان به این حوزه با هدف افزایش بهره وری و رونق اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی و به صورت رایگان برگزار خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر توسعه کشت گیاهان دارویی یادآور شد: کشت و تولید گیاهان دارویی علاوه بر کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بالایی را به همراه دارد که متاسفانه در بعضی مناطق به دلیل عدم آشنایی کافی با این گیاهان، به سمت تولیدشان نرفته اند.

کد مطلب 3945993

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