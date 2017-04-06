به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر پنج شنبه در یکصد و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان که به صورت فوق‌العاده برگزار شد ضمن تبریک سال جدید و حلول ماه مبارک رجب و با اشاره به اقبال عمومی در جامعه در خصوص سنت حسنه اعتکاف اظهار داشت: اعتکاف از جمله برکات الهی و از مظاهر قدرت انقلاب اسلامی در نهادسازی است و متصدیان و مباشران این سنت نبوی باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه و همچنین شناسایی آسیب‌ها و تهدیدها، زمینه هرچه نزدیکتر شدن ذهن و دل معتکف به خداوند و طهارت روحی او را فراهم کنند.

وی اضافه کرد: عبادت اعتکاف، به جان خریدن ریاضتی همراه با شوق و رغبت برای ارتقای معنویت است و عشق وصف‌ناپذیر جوانان به اعتکاف پس از انقلاب اسلامی که امروز در مساجد و دانشگاه‌های سراسر کشور نمود دارد، باید به عنوان فرصتی ارزشمند قدر دانسته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه به بیان اینکه طی دو دهه اخیر شهر اصفهان در زمینه برگزاری اعتکاف پیشتاز دیگر شهرهای کشور بوده است، افزود: امیدواریم در سال جاری نیز برای برگزاری این مراسم همه توان خود را به کار گیرند و شهرداری نیز در این راستا مساعدت‌های لازم را داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود در روزهای آغاز سال جاری ابراز داشت: در این راستا یادآور می‌شوم هر نامزد ریاست جمهوری که خواهان آراء مردم اصفهان است باید جریان دائمی آب در زاینده‌رود را تضمین کند.

امینی ضمن قدردانی از فعالیت‌های نهادهای مختلف شهر اصفهان در خصوص میزبانی از میهمانان نوروزی گفت: در این ایام ۱۱ کمیته به مدت ۱۸ روز فعالیت شبانه روزی داشتند که جای قدردانی و تشکر دارد.