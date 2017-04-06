۹۱ هزار و ۴۴۳نفردر سوله های بحران و بوستان هاشب رابه صبح رساندند

خلیل‌الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پی وقوع زلزله وخروج مردم از منازل برای افزایش ایمنی،شب گذشته۹۱ هزار و ۴۴۳ نفر با برپایی ۹۱۷۶ چادر در بوستان‌ها،سوله های بحران و سالن های ورزشی شهر مشهد اسکان پیدا کردند.

وی گفت: از این تعداد ۱۱ هزار نفر اسکان در سوله های بحران،۵ هزار نفر از شهروندان در ۱۰ سالن ورزشی، ۱۴ هزار نفر در پارک غدیر و ۱۰ هزار نفر دیگر نیز در نمایشگاه بین‌المللی مشهد و مابقی در دیگر نقاط اسکان حضور داشتند.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد بیان کرد: خوشبختانه شب گذشته حادثه خاصی در مراکز اسکان و بوستان‌ها نیافتد تنها یک مورد آتش‌سوزی جزیی در چادر یکی از شهروندان رخ داد که با حضور به موقوع آتش‌نشانان رفع خطر شد.