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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

اعلام آمار اسکان موقت شب گذشته مشهد

۹۱ هزار و ۴۴۳نفردر سوله های بحران و بوستان هاشب رابه صبح رساندند

۹۱ هزار و ۴۴۳نفردر سوله های بحران و بوستان هاشب رابه صبح رساندند

مشهد-معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: شب گذشته ۹۱ هزار و ۴۴۳ شهروند در بوستان‌ها، ، سوله‌های بحران وسالن های سرپوشیده ورزشی اسکان داده شدند.

خلیل‌الله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در پی وقوع زلزله وخروج مردم از منازل برای افزایش ایمنی،شب گذشته۹۱ هزار و ۴۴۳ نفر با برپایی ۹۱۷۶ چادر در بوستان‌ها،سوله های بحران و سالن های ورزشی شهر مشهد اسکان پیدا کردند.

وی گفت: از این تعداد ۱۱ هزار نفر اسکان در سوله های بحران،۵ هزار نفر از شهروندان در ۱۰ سالن ورزشی، ۱۴ هزار نفر در پارک غدیر و ۱۰ هزار نفر دیگر نیز در نمایشگاه بین‌المللی مشهد و مابقی در دیگر نقاط اسکان حضور داشتند.

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد بیان کرد: خوشبختانه شب گذشته حادثه خاصی در مراکز اسکان و بوستان‌ها نیافتد تنها یک مورد آتش‌سوزی جزیی در چادر یکی از شهروندان رخ داد که با حضور به موقوع آتش‌نشانان رفع خطر شد.

کد مطلب 3946012

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