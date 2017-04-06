حریفان تنیسورهای ایران در مرحله پلی آف دیویس کاپ مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مرحله پلی آف رقابت های تنیس گروه دو آسیا و اقیانوسیه امروز پنجشنبه در محل برگزاری این رقابت ها در اصفهان و با حضور مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس، کامیار کیمیایی دبیر فدراسیون، «پوینت گوپتا» سرداور هندی و نمایندگان تیم های ایران و ویتنام برگزار شد.

با برگزاری این مراسم تنیسورهای حاضر حریفان خود را در بخش انفرادی و دو نفره شناختند.

بر این اساس در نخستین دیدار مرحله انفرادی شاهین خالدان با «فام مینح» مسابقه می دهد و حمیدرضا نداف به مصاف «لی هونگ نام» می رود، در دیدار دو نفره اشکان شکوهی و امیروالا معدنچی با «لی کیوک خانح» و «فان مینح» دیدار می کنند و در روز سوم و در دیدارهای انفرادی شاهین خالدان به مصاف «لی هونگ نام» می رود و حمیدرضا نداف نیز به رقابت با «فان مینح» می پردازد.

رقابت‌های جام دیویس در گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه طی روزهای ۱۸ تا ۲۰ فروردین‌ ماه سال ۹۶ در ورزشگاه ۲۲ بهمن اصفهان برگزار می‌شود.

تیم های ملی تنیس ایران و ویتنام برای بقاء در گروه دو آسیا و اقیانوسیه به مدت ۳ روز به مصاف یکدیگر می روند.

شاهین خالدان ، اشکان شکوفی، حمیدرضا نداف و امیروالا معدنچی ترکیب تیم ملی تنیس کشورمان در این رقابت ها را تشکیل می دهند.

پوینت گوپتا از هندوستان ، سرداور نشان نقره فدراسیون جهانی (ITF ) سرداوری این دیدار را بر عهده دارد.

سعید احمدوند به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی را بر عهده خواهد داشت، قاسم کردی به عنوان سرپرست، فرشاد صفتی مدیر تیمهای ملی، سیف الله بهزاد پور مربی تیم ملی و مصطفی عطایی به عنوان مربی بدنساز کادر فنی تیم ملی را تشکیل می دهند.