تحقق اشتغال نیازمند حمایت مناسب ازتولید است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون احمدی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان، با طرح این سوال که جهت تحقق نامگذاری سال باید از کدام تولید حمایت کرد، یادآور شد: تولید مادر اقتصاد است و باید به صورت کامل از آن حمایت کرد. اما اولویت حمایت از تولید باید ابتدا ظرفیت صادراتی آن باید باشد. در استان زنجان از تولیدی حمایت بکنیم که کالای صادراتی و رقابت پذیر دارد. در این راستا باید از صادرکنندگان برای صادرات کلاهای صادراتی حمایت جدی شود.

نماینده مردم زنجان و طارم درمجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه نمی توان از همه بخش های تولید کشور حمایت کرد، اظهار داشت: با توجه به منابع محدود کشور باید ابتدا از صادر کنندگان حمایت شود تا کالای تولید شده برای صادرات نیز مورد کمک باشد به همین جهت درآمدهای کشور افزایش و به ارزش افزوده بیشتری دست خواهیم یافت.

احمدی افزود: ایجاد اشتغال در این دوران و با وجود شرایط حاضر کار آسانی نیست وبرای توسعه استان و تحقق اشتغال باید حمایت مناسبی ازتولید صورت گیرد.

وی تاکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی را مساوی با عملکرد ضعیف دولت ندانست و افزود: تاکید رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی به معنای اهمیت بیشتر این بخش با محوریت اشتغال و تولید بود که در راستای اقدامات صورت گرفته باید ادامه داشته باشد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی حمایت از تولید را نیازمند اولویت درست عنوان کرد و گفت: منابع کشور محدود است و باید تولید صادرات محور مورد حمایت باشند.

احمدی به دیگر اولویت های حمایتی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در اولویت های بعدی باید از واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش برای آماده کردن کالا برای صادرات، حمایت از واحدهایی که نیاز به گردش مالی برای تولید کالای صادراتی و ساخت واحدهایی که برای تولید کالاهای صادراتی هستند، حمایت کرد.

وی مدیری را مدیر موفق برشمرد که توانایی مدیریت ذی نفعان را داشته باشد و در این راستا یادآور شد: برخی مدیران در راستای عملکرد خود با مشکلات زیادی مواجه می شوند. مدیران باید در عملکرد خود نسبت به جلب رضایت همه مدیران بالادستی و پایین دستی و همچنین مدیران و نهادهای نظارتی موفق باشد.

احمدی رتبه کسب و کار ایران در سطح دنیا را نامناسب عنوان کرد و اظهار داشت: وقتی 18 ماه زمان برای تسکیل یک کسب و کار در کشور نیاز است شرایط فعلی این شاخص اقتصادی تضعیف می شود. مدیران دولتی برای تسریع امور در این راستا اهتمام جدی داشته باشند.