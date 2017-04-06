صداوسیما درتبلیغات خود نباید رفاه طلبی وثروت بادآورده راترویج دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه امروز پنجشنبه در جلسه شورای عالی قشر بسیج کارمندان استان کرمانشاه که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد، اظهار داشت: در بحث تبلیغات برای سرمایه گذاری، صدا و سیما نباید با پخش تبلیغات دربردارنده جایزه های کلان، مروج روحیه رفاه طلبی و کسب ثروت بادآورده و یک شبه باشد.
وی فرهنگ رفاه طلبی و ثروت اندوزی بادآورده را اشاعه دهنده روحیه ضد انقلابی دانست و افزود: در چنین تبلیغاتی که عدّهای محدود برنده ثروتی کلان شده، یک نفر میلیاردر و مابقی فقیر میشوند آیا با ثروتمند شدن عدهای محدود، مشکلات جامعه حل میشود؟
عدالتخواه به برگزاری ۱۱ جلسه شورای قشر با طرح موضوعات مختلف با محوریت «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» ادامه شعار سال گذشته است که جلسات امسال نیز بر محور آن خواهد بود.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فرصتها و آسیبهای سرمایه گذاری در مشهد مقدس گفت: معظم له به موردی اشاره فرمود که در استان ما مصداق داشت؛ در استانی با ۲۲ درصد بیکاری، فردی با جلب اعتماد عمومی توانست سرمایههای مردم را جذب کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه افزود: باید آسیبها و تهدیدهای حوزه خرید کالاهای داخلی و مشارکت مردم در سرمایه گذاری محور جلسات امسال قرار گیرد.
عدالتخواه با بیان اینکه در جلسات سال قبل شورای قشر بسیج کارمندی مباحثی همچون جلوگیری از خام فروشی و قاچاق به عنوان آسیبهای جدی سرمایه گذاری مطرح شد، گفت: درصدد انجام مطالعات برای کاشت محصولاتی نظیر فندق هستیم که سابقا در استان کشت نشده است.
رئیس شورای عالی قشر بسیج کارمندان استان کرمانشاه عدم خلاقیت را از جمله آسیبهای موجود ادارات دانست و افزود: به عنوان یک تکلیف موظفیم به صورت جهادی به وضعیت موجود بنگریم.
عدالتخواه خواستار کنترل جدی مرزها برای پیشگیری از ورود کالای قاچاق شد و با ارائه یک پیشنهاد گفت: در سالروز عملیات بازی دراز به منظور کسب آمادگی نظامی و سلامتی به همراه کارمندان خود در این منطقه حضور یابیم.
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