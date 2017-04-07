دسترسی به اطلاعات آب و هوا با گجت هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این دستگاه که Weather@Point نام دارد، توسط شرکت نوپای MindLa Solution ساخته شده است. دستگاه مذکور از طریق خروجی جک هدفون(یا خروجی آداپتور برای کاربران آیفون۷)به تلفن هوشمند متصل می شود. این دستگاه خیلی سریع اطلاعات مربوط به دما، رطوبت، میزان اشعه UV، فشار جوی و نور را می سنجد. پس از انتقال این اطلاعات به یک اپلیکیشن مخصوص، اطلاعات در صفحه نمایش موبایل ظاهر می شوند.

از آنجا که این اطلاعات به طور زنده جمع آوری می شوند دستگاه Weather@Point نیازی به اینترنت ندارد. جالب آنکه دستگاه به انرژی زیادی نیاز ندارد. بنابراین کاربر می تواند به راحتی تمام اطلاعات جوی را در اختیار داشته باشد.