  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

بدون نیاز به اینترنت؛

دسترسی به اطلاعات آب و هوا با گجت هوشمند

دسترسی به اطلاعات آب و هوا با گجت هوشمند

 یک شرکت آمریکایی دستگاهی ساخته که با اتصال به تلفن هوشمند اطلاعاتی واقعی از وضعیت آب وهوا فراهم می کند. بنابراین افراد در هر موقعیتی می توانند از وضعیت آب وهوا اطلاع داشته باشند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این دستگاه که Weather@Point نام دارد، توسط شرکت نوپای MindLa Solution  ساخته شده است. دستگاه مذکور از طریق خروجی جک هدفون(یا خروجی آداپتور برای کاربران آیفون۷)به تلفن هوشمند متصل می شود. این دستگاه خیلی سریع اطلاعات مربوط به دما، رطوبت، میزان اشعه UV، فشار جوی و نور را می سنجد. پس از انتقال این اطلاعات به یک اپلیکیشن مخصوص، اطلاعات  در صفحه نمایش موبایل ظاهر می شوند.

 از آنجا که این اطلاعات به طور زنده جمع آوری می شوند دستگاه Weather@Point نیازی به اینترنت ندارد. جالب آنکه دستگاه به انرژی زیادی نیاز ندارد. بنابراین کاربر می تواند به راحتی تمام اطلاعات جوی را در اختیار داشته باشد.

کد مطلب 3946054
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها