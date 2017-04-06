نرخ جدید ارزها اعلام شد/ دلار ۳ ریال گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد امروز نرخ هر دلار آمریکا با سه ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۲ هزار و ۴۳۱ ریال قیمت‌گذاری شد؛ همچنین هر پوند انگلیس با ۳۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۰ هزار و ۴۷۵ ریال و هر یورو با ۹ ریال افزایش ۳۴ هزار و ۶۱۷ ریال ارزش‌گذاری شدند.

این گزارش می‌افزاید: هر فرانک سوئیس ۳۲ هزار و ۳۱۳ ریال، کرون سوئد ۳ هزار و ۶۱۳ ریال، کرون نروژ ۳ هزار و ۷۶۷ریال، کرون دانمارک ۴ هزار و ۶۵۶ ریال، روپیه هند ۴۹۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸ هزار و ۸۳۱ریال، دینار کویت ۱۰۶ هزار و ۵۰۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۱ هزار و ۳۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۹ هزار و ۳۵۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۱۷۴ ریال، ریال عمان ۸۴ هزار و ۲۶۰ ریال و دلار کانادا ۲۴ هزار و ۱۲۷ریال ارزش گذاری شد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۳۴۸ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۷۴۸ ریال، روبل روسیه ۵۷۵ ریال، ریال قطر ۸ هزار و ۹۱۰ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۷۴۷ ریال، لیر سوریه ۱۵۲ ریال، دلار استرالیا ۲۴ هزار و ۴۶۳ ریال، ریال سعودی ۸ هزار و ۶۴۸ ریال، دینار بحرین ۸۶ هزار و ۲۰۹ ریال، دلار سنگاپور ۲۳ هزار و ۱۳۱ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۴۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۱ هزار و ۲۹۵ ریال تعیین شده است.

نرخ یصد درام ارمنستان ۶هزار و ۷۰۴ ریال، دینار لیبی ۲۲ هزار و ۸۴۴ریال، یوان چین ۴ هزار و ۷۰۲ریال، یکصد بات تایلند ۹۳ هزار و ۶۸۱ ریال، رینگیت مالزی ۷ هزار و ۳۱۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۸ هزار و ۶۴۱ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۳۷۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۲۵۱ ریال، منات آذربایجان۱۹ هزار و ۳۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۹۲۲ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا نیز ۳ هزار و ۲۵۲ ریال قیمت گذاری شد.