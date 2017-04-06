تمهیدات ویژه مدیریت شهری برای تحقق اقتصاد مقاومتی در پردیس

محمد لاله شهردار در پایان جلسه کمیته برنامهریزی شهرداری پردیس که در محل این شهرداری برگزار شد در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص این نشست و نتایج آن، اظهار داشت: فروردینماه امسال با ولادت حضرت فاطمه(س) آغاز و با ولادت حضرت امیرالمومنین علی(ع) به نیمه رسیده که
به همین دلیل امیدواریم سال جدید سالی پر از شادی، سلامتی، خیر و برکت برای هموطنانمان به خصوص شهرستان پردیس باشد.
وی گفت: شهرداری پردیس کمیته فنی را با حضور روسای تمام واحدهای خود هر پانزده روز و در مواقعی هفتهای یکبار برگزار می کند و در آن موضوعات، طرحها و برنامههایی که برای این واحدها تهیه شده اعلام می شود.
سرعت بیشتر کارهای شهرداری با نشستهای کمیته فنی
شهردار پردیس با بیان اینکه کمیته فنی مزایای بسیار خوبی برای شهر دارد اظهار کرد: موارد حقوقی، مالی و شهرسازی شهر در این جلسات اجرایی می شود و در طی کار موضوعات بدون مشکلی پیش می رود.
وی ادامه داد: تمام واحدهای شهرداری از عملکرد و فعالیت دیگر واحدها اطلاع دارند و در پیشرفت کارها به هم یاری می رسانند و این کمیته ابزاری برای برنامهریزی بهتر و مدیریت اجرای پروژهها است.
محمد لاله اضافه کرد: با بررسی عملکرد سال ۹۵ نتایج مثبت برگزاری جلسات این کمیته را شاهد بودیم و در سال جاری نیز با جدیت این جلسات را برگزار کرده و در پیشرفت و راندمان کاری را خواهیم داشت.
شهردار پردیس با اشاره به اینکه امروز اولین جلسه کمیته فنی شهرداری در سال جدید برگزار شد، گفت: محور اصلی این جلسه مانند سال گذشته تحقق شعار سال و توجه ویژه به مقوله اقتصاد مقاومتی بود.
وی افزود: اقدامات و اجرای عملیاتهایی که واحدهای شهرداری در طول سال انجام می دهند باید با اقتصاد مقاومتی و تحقق بیانات مقام معظم رهبری همسو باشد.
تلاش مدیریت شهری برای تحقق اقتصاد مقاومتی در پردیس
شهردار پردیس گفت: انتخاب دوباره اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال نشان دهنده این است که تمام دستگاههای اجرایی باید از حداکثر توان خود برای رسیدن و تحقق منویات مقام معظم رهبری بهره برده و تلاش خود را مضاعف کنند.
لاله اظهار کرد: تاکید بسیار زیادی در مشارکت حداکثری شهروندان شهر پردیس تحقق بیانات مقام معظم رهبری داشتیم، زیرا معظم له برای دومین سال پیاپی موضوع اقتصاد مقاومتی را به عنوان شعار سال برگزیدند.
وی ادامه داد: با مشارکت شهروندان میتوان این مسیر را با سرعت بیشتری طی کرد و رسیدن به شعار سال با کمک شهروندان میسر خواهد شد.
لاله گفت: شهرداری پردیس در سال جاری طرحی را برای مشارکت شهروندان اجرایی کرده و با فراخوانهایی نظرات ساکنین شهر پردیس را در خصوص اقتصاد مقاومتی و مدیریت شهری اخذ می کند.
فراخوان شهرداری برای مشارکت شهروندان
شهردار پردیس ضمن دعوت از شهروندان برای ثبت نظراتشان و کمک به شهرداری، افزود: شهروندان می توانند نظراتشان را از طریق سامانههایی مانند سایت شهرداری، سامانه ۱۳۷ و مکاتبات ارسال و ما را در راه رسیدن به اهدافی که مد نظر مقام معظم رهبری است یاری کنند.
وی با اعلام اینکه سال ۹۶ سال خدمات حداکثری شهرداری به شهروندان است، اظهار کرد: امیدواریم طی سال آتی حداکثر خدمات را با کمک شهروندان و برای ساختن شهری با کیفیتهای بالا فراهم کنیم.
لاله در خصوص اقدامات شهرداری پردیس در حوزه اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: با توجه به سیاستهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی و ابلاغ شده توسط معظم له در سال ۱۳۹۲ عملکرد واحدهای مختلف شهرداری بر اساس این سیاستها همسو شده است.
گامهای مثبت شهرداری در حوزههای اقتصاد مقاومتی
شهردار پردیس با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: این شهرداری در حوزه صرفهجویی هزینههای جاری، حوزه آموزشهای اداری که منجر به افزایش بهرهوری نیروی انسانی شد، خرید و استفاده از کالاهای ساخت داخل کشور برای قطع وابستگی و حمایت از تولید داخلی را در برنامه دارد.
وی اضافه کرد: در حوزه صرفهجویی در منابع انرژی به خصوص در منابع آبی با توسعه آبیاریهای قطرهای و بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین داخلی و استفاده از دستگاهها و خودروهای کممصرف را مد نظر قرار دادیم.
جلب مشارکتهای مردمی در پردیس
لاله افزود: شهرداری پردیس در سال ۹۵ با استفاده حداکثری از توان و مشارکت مردمی که اولین فراز در سیاستهای ۲۴ گانه مقام معظم رهبری بوده با برگزاری برنامههایی با مشارکت شهروندان بسیار خوب عمل کرده و در حوزه مطالعاتی که در نهایت به مشارکت مردمی و پیرو آن به آبادانی شهر منجر می شد نیز با تلاش واحدهای مختلف شهرداری اقدامات موثری انجام شده است.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز در این حوزههای کاری با جدیت ورود خواهیم کرد و تلاش می کنیم تا نسبت به پیشرفت و توسعه این حوزه ها گامهای موثری برداریم تا به صورت کامل به شعار سال جامع عمل بپوشانیم.
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