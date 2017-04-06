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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور؛

عملیات اجرایی مجتمع ۶۲۵ تنی پرورش ماهی شهرستان پلدختر آغاز شد

عملیات اجرایی مجتمع ۶۲۵ تنی پرورش ماهی شهرستان پلدختر آغاز شد

پلدختر- در مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور عملیات اجرایی مجتمع پرورش ماهی ۶۲۵ تنی شهرستان پلدختر آغاز شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی ظهر پنج شنبه با حضور معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کشور، نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار پلدختر، مدیر کل محیط زیست استان و جمعی از مسئولان محلی عملیات اجرایی مجتمع پرورش ماهی ۶۲۵ تنی پلدختر آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجتمع با ظرفیت سالانه ۶۰۰ تن گوشت و ۲۵ تن خاویار در زمینی به مساحت ۶ هکتار با ۸۹۰ دهنه استخر احداث خواهد شد.

میرزا مراد مرادی افزود:برای تکمیل و بهره برداری از مجتمع پرورش ماهی روستای «چم گز» شهرستان پلدختر  مبلغ ۸۸۰ میلیارد ریال هزینه می شود.

وی گفت: با اجرایی شدن این پروژه برای ۸۹ نفر به طور مستقیم و ۲۰۰ نفر غیر مستقیم ایجاد اشتغال می شود.

کد مطلب 3946075

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