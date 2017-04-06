چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهرسازی ایران درگیلان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان صبح پنجشنبه در آغاز به کار چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران که استان گیلان بیست و هشتمین میزبان اجرای آن است اظهار کرد: برگزاری این کنگره که پس از گذشت ۱۰ سال وقفه، به صورت استانی در حال اجرا است، سبب می شود که علاوه بر مباحث علمی و تخصصی شهرسازی، میراث معماری به جا مانده از تاریخ در جای جای کشورمان حفظ شود.

رضا علیزاده با بیان اینکه از مهمترین اهداف برگزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، حفاظت از معماری بومی نقاط مختلف کشور است افزود: با برگزاری این کنگره، به دنبال تبیین جایگاه گیلان در حوزه معماری هستیم.

وی با اشاره به الگوهای معماری تاریخی در گیلان گفت: بازپرداخت و مرور مجدد الگوهای معماری تاریخی در گیلان در حوزه روستایی با فعالیت موزه میراث روستایی انجام شده اما در حوزه شهری شاهد آسیب های جدی به بافت های تاریخی در سطح شهرهای استان هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان تصریح کرد: با وجود اهمیت دادن به توسعه شهری، آنچه که هم اکنون شاهد آن هستیم آسیب های جدی به بافت های تاریخی است که متاسفانه نتوانسته ایم در شهرهای گیلان به حفظ آن ها در سطح مطلوب برسیم.

علیزاده با تاکید بر اهمیت بازشناخت بافت تاریخی و معماری شهرهای گیلان افزود: کنگره تاریخ معماری و شهرسازی می تواند بستر لازم را برای بازشناخت و حفظ میراث های به جا مانده از پیشنیان که هویت گیلان را می سازند، در حوزه های محتلف راه و شهرسازی و مدیریت شهری فراهم کند.

به گفته وی، ۶۰ مقاله توسط دبیرخانه چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در استان گیلان دریافت شده است.

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی که یادگاری از زنده یاد دکتر «باقر آیت الله زاده شیرازی» در حوزه شهرسازی و معماری است، پس از ۱۰ سال وقفه، برای چهارمین بار به صورت استانی در سراسر استان های کشور در حال اجرا است.

این کنگره به صورت ملی در پائیز امسال در ارگ بم اجرا می شود.