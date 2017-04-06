سالانه ۳۸۵هزار تن محصولات کشاورزی در شاهرود تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح همزمان طرح های آبیاری تحت فشار استان سمنان با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور در فرمانداری ویژه شاهرود، با بیان اینکه مجموع تولیدات باغی استان سمنان نزدیک به ۳۰۰ هزار تن است که تولید قریب به۱۵۵ هزار تنی از این محصولات در شاهرود نشان از سهم ۵۰ درصدی منطقه در این بخش دارد که نشان می دهد این شهرستان قطب تولیدات کشاورزی استان محسوب و نیازمند عنایت ویژه مسئولان ارشد کشوری و استانی به مقوله آب است.

وی افزود: یکی از سیاست هایی که مجموعه جهاد کشاورزی استان سمنان و شهرستان شاهرود در راستای توسعه محصولات کشاورزی ونه سطح زیر کشت طی سال های اخیر اخذ کرده، توسعه باغ های مثمر با شیب ملایم به طوری است که سالانه بین۵۰۰ تا ۷۰۰ هکتار به باغ های شهرستان اضافه شده و از سطح های زراعی کاسته می‌شود تا هم در مقوله مصرف آب صرفه جویی شود و هم به دنبال کشت های جایگزین در مقابله با کشت غرقابی اراضی وسیع کشاورزی باشیم.

معاون مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه سطح زمین های زراعی شاهرود ۱۸ هزار هکتار است که این میزان ۲۴ درصد از کل زمین های کشاورزی استان را شامل می شود، گفت: سطح باغ های شهرستان نیز هم اکنون ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار است که ۳۲ درصد باغ های استان را محسوب می شود که این میزان نشان دهنده وجود اراضی مستعد کشاورزی و باغدارای در این شهرستان است.

قاسمی درباره اهمیت آبیاری نوین نیز تاکید کرد: با توجه به اهمیت مصرف آب در دوره خشکسالی موجود در شاهرود، یک نگاه ویژه به توسعه سامانه های نوین آبیاری در استان سمنان ایجاد شده که از جمله آنها می توان به افتتاح پنج هزار هکتار از این اراضی با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور همزمان با هفدهمین روز از بهار ۹۵ اشاره کرد که خوشبختانه سهم قابل قبولی از این میزان به شاهرود تعلق دارد.

وی درباره سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز افزود: صندوق توسعه کشاورزی شاهرود نیز با داشتن یک‌هزار و ۲۶۱ عضو و سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی بزرگ ترین صندوق شهرستانی کشور است همچنین باید گفت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در بخش کشاورزی شاهرود پرداخت شده که از جمله طرح های اجرا شده با این اعتبارات را می توان اجرای سه طرح مجتمع گلخانه ای، مجتمع های آبزی پروری، اصلاح روش های آبیاری، مبارزه با آفت ها، بهسازی راه های بین مزارع و تکمیل زنجیره تولید نام برد.