  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۳۱

سانحه رانندگی در محور ایلام-کرمانشاه ۳ کشته برجای گذاشت

سانحه رانندگی در محور ایلام-کرمانشاه ۳ کشته برجای گذاشت

ایلام-سانحه رانندگی در محور ایلام-کرمانشاه سه کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد وانت پیکان و پژو ٢٠٦اس دی در محور حمیل-شباب در مسیر کرمانشاه- ایلام سه کشته برجای گذاشت، هنوز علت تصادف اعلام نشده است.

طبق گفته مسئولان نیروی انتظامی استان ایلام این تصادف در حوزه استحفاظی استان کرمانشاه بوده است.

کد مطلب 3946112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها