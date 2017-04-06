سانحه رانندگی در محور ایلام-کرمانشاه ۳ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد وانت پیکان و پژو ٢٠٦اس دی در محور حمیل-شباب در مسیر کرمانشاه- ایلام سه کشته برجای گذاشت، هنوز علت تصادف اعلام نشده است.
طبق گفته مسئولان نیروی انتظامی استان ایلام این تصادف در حوزه استحفاظی استان کرمانشاه بوده است.
ایلام-سانحه رانندگی در محور ایلام-کرمانشاه سه کشته برجای گذاشت.
به گزارش خبرنگار مهر، برخورد وانت پیکان و پژو ٢٠٦اس دی در محور حمیل-شباب در مسیر کرمانشاه- ایلام سه کشته برجای گذاشت، هنوز علت تصادف اعلام نشده است.
طبق گفته مسئولان نیروی انتظامی استان ایلام این تصادف در حوزه استحفاظی استان کرمانشاه بوده است.
نظر شما