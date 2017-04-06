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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۳۲

سخنگوی ناجا عنوان کرد؛

شکایت پلیس از بازپرس پرونده تصادف در آزادراه مشهد

شکایت پلیس از بازپرس پرونده تصادف در آزادراه مشهد

سخنگوی نیروی انتظامی گفت: معاونت حقوقی پلیس راهور، از بازپرس پرونده تصادف در آزاد راه شهید شوشتری مشهد به علت رفتاروقضاوت شتابزده و اظهارات خارج از دایره عرف و قانون، شکایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی ضمن ابراز تأسف و تأثر از حادثه تصادف، افزود: برای پلیس راهور در این حادثه قصوری متصور نمی‌باشد و عوامل راهور وظایف خود را با توجه به شرایط موجود در قبل، حین و بعد از واقعه به درستی انجام داده است و اصلی‌ترین علت تصادف در شرایط مه آلود جاده، سرعت غیرمطمئنه و عدم رعایت فاصله طولی از جانب برخی رانندگان بوده و رئیس پلیس راه استان هیچ اقراری مبنی بر قصور پلیس کرده است.

بدیهی است بر اساس ضوابط و قوانین جاری، در هیچ کجای دنیا قبل از انجام تحقیقات و تشکیل دادگاه و تفهیم اتهام، کسی را مقصر نمی‌شناسند، ضمن اینکه اساساً صلاحیت رسیدگی بازپرس مربوطه در پرونده موصوف مورد اختلاف است و اصولاً مرجع صالحه در این موارد سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد.

رسیدگی قضائی و پاسخگویی، حق همه شهروندان عزیز است، لیکن دادرسی می‌بایست مبتنی بر قانون و رعایت ملزومات آن باشد.

در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین به فضل و کرم الهی و همت عزیزانم در پلیس راهنمایی و رانندگی و دیگر دستگاه‌های زحمت کش و خدمات رسان جاده‌ای و البته همکاری و همراهی مردم فهیم کشورمان، بالغ بر ۱۰ درصد، جان باختگان تصادفات در سرصحنه کاهش پیدا کرده است که البته یک نفر آن هم زیاد است.

این در حالی است که در سال ۹۵ استان خراسان رضوی رتبه اول کاهش جان باختگان تصادفات را از آن خود کرده است. کارشناسان راهنمایی و رانندگی ناجا آمادگی دارند با حضور در تمامی مراجع ذیصلاح و همچنان رسانه ملی موضوع فوق‌الذکر را در کنار دیگر کارشناسان این حوزه مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار دهند.

کد مطلب 3946113

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