۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان شمالی:

توزیع میوه شب عید خراسان شمالی تا ۳۰ فروردین‌ماه ادامه دارد

بجنورد- مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان شمالی از توزیع میوه شب عید تا ۳۰ فروردین‌ماه جاری در مراکز و فروشگاه‌های عرضه میوه و نیز به‌صورت خورده فروشی خبر داد.

حضرت قلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح توزیع میوه شب عید که از ۲۰ اسفندماه سال گذشته آغازشده، تا پایان ماه جاری ادامه دارد.

حیدری افزود: طرح توزیع میوه شب عید شامل سیب زرد و قرمز و پرتقال والنسیا، در ۳۱ واحد صنفی، پنج فروشگاه بزرگ و ۱۱ غرفه زیر نظر شرکت‌های تعاونی روستایی در تمام شهرستان‌های خراسان شمالی آغاز شد.

وی قیمت عرضه هر کیلو سیب زرد را ۳۷۰۰ تومان، سیب قرمز ۳۵۰۰ تومان و پرتقال را نیز ۳۹۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این اقلام میوه‌ای به‌صورت خورده فروشی نیز به مردم عرضه می‌شود.

مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: مقدار ۴۵۰ تُن سیب زرد و قرمز تولید استان و ۶۱۸ تُن پرتقال واردشده، در طرح توزیع میوه شب عید آماده‌سازی شد.

حیدری تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۳۰۰ تُن سیب و ۳۰۰ تُن پرتقال توزیع و مورداستفاده مردم قرارگرفته است.

