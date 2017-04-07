حضرت قلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح توزیع میوه شب عید که از ۲۰ اسفندماه سال گذشته آغازشده، تا پایان ماه جاری ادامه دارد.

حیدری افزود: طرح توزیع میوه شب عید شامل سیب زرد و قرمز و پرتقال والنسیا، در ۳۱ واحد صنفی، پنج فروشگاه بزرگ و ۱۱ غرفه زیر نظر شرکت‌های تعاونی روستایی در تمام شهرستان‌های خراسان شمالی آغاز شد.

وی قیمت عرضه هر کیلو سیب زرد را ۳۷۰۰ تومان، سیب قرمز ۳۵۰۰ تومان و پرتقال را نیز ۳۹۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این اقلام میوه‌ای به‌صورت خورده فروشی نیز به مردم عرضه می‌شود.

مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: مقدار ۴۵۰ تُن سیب زرد و قرمز تولید استان و ۶۱۸ تُن پرتقال واردشده، در طرح توزیع میوه شب عید آماده‌سازی شد.

حیدری تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۳۰۰ تُن سیب و ۳۰۰ تُن پرتقال توزیع و مورداستفاده مردم قرارگرفته است.