به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید استاندار بوشهر از محورهای راهسازی دیلم اظهار داشت: کندی اجرای پروژه بزرگراه دیلم - گناوه موجب انتقاد استاندار بوشهر از فعالیت پیمانکار پروژه شده است.

وی به مسافت ۶۵ کیلومتری بزرگراه دیلم - گناوه اشاره کرد و ادامه داد: ۵۰ کیلومتر از این مسیر تاکنون تکمیل شده است که تا یک ماه و نیم آینده ۱۵ کیلومتر باقی‌مانده این مسیر نیز تکمیل خواهد شد.

فرماندار شهرستان دیلم با اشاره به اینکه هفت کیلومتر از این مسیر قبل از تعطیلات زیر بار ترافیک رفت، ادامه داد: هشت کیلومتر باقی‌مانده به زودی تکمیل خواهد شد.

وی بیان کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته، پیمانکار بایستی کل این مسیر را تا پایان سال گذشته تکمیل و تحویل می‌داد.