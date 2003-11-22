كانون هواداران باشگاه شهيد فجر سپاسي شيراز تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" درجلسه اي كه صبح امروزدرمحل دفترمديركل حراست سازمان تربيت بدني برگزارشد، مسئولان باشگاه فجرسپاسي با بهزاد كتيرايي ديداركردند.

دراين جلسه كه سرداريوسف آبادي، سردار سميعي، بهزاد كتيرايي حضور داشتند، حاضرين درمورد لزوم انجام برنامه هاي فرهنگي درورزشگاهها وباشگاه ها به بحث وتبادل نظرپرداختند. مهمترين بحثي كه دراين جلسه مطرح شد، تشكيل كانون هواداران فجر سپاسي بود كه با پيشنهاد مديركل حراست سازمان تربيت بدني مورد قبول سرداريوسف آبادي وسردارسميعي، نمايندگان فجرسپاسي شيرازقرارگرفت وقراربراين شد كه بزودي كانون هواداران اين باشگاه نيزراه اندازي شود.

قبل ازاين نيزمديركل حراست سازمان تربيت بدني درجلسه اتحاديه باشگاههاي كشورپيشنهاد تشكيل كانون هواداران باشگاههارا به مديران همه باشگاهها داده بود.