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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۵۴

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

تردد بیش از دو میلیون خودرو در محورهای استان طی ایام نوروز

تردد بیش از دو میلیون خودرو در محورهای استان طی ایام نوروز

یاسوج- مدیر کل حمل و نقل و پایانه های کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو میلیون و ۱۲۰ هزارو ۳۰ وسیله نقلیه طی ایام نوروز از محورهای استان تردد کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خوان پایه ظهر پنج شنبه در جلسه دیدار مدیران و کارکنان برخی ادارات با استاندار افزود: این تردد ها در ۲۴ محور و ۱۲ مقطع که دستگاه های تردد شمار فعالیت دارند ثبت شده است.

خوان پایه گفت: علیرغم افزایش ۵ درصدی تردد در محورهای استان نسبت به سال قبل  کاهش ۲۷ درصدی حوادث جاده ای منجر به فوت در استان را داشته ایم.

وی افزود: استان به لحاظ حجم ترافیک ورودی و خروجی رتبه سیزدهم کشور را به دست آورد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با اشاره به ارائه خدمات سفر و ستاد خدمات سفر استان اظهار کرد: در قبل از ایام سفر های نوروزی و طی سال گذشته ۸۵۰ کیلومتر خط کشی معابر برون شهری در استان انجام پذیرفت.

خوان پایه افزود: ۴۳ کیلومتر روشنایی برون شهری و تونل ها نیز محقق شد.

وی از نصب سه هزار عدد تابلوی هشدار دهنده خبر داد و گفت: ۱۳ نقطه حادثه خیزنیز  رفع مشکل شد.

خوان پایه گفت: خاک ریز کردن در ۳۰۰ کیلومتر از مسیرها نیز انجام گرفت که نتایج خوبی به همراه داشت.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان از کاهش اجاره ماشین آلات در عملیات راهداری زمستانه خبر دادو گفت: در سال گذشته ۸ میلیون تومان در راستای اجاره ماشین آلات در عملیات راهداری زمستانه هزینه شد.

وی افزود: در ایام نوروز و باتوجه به بارندگی ها ریزش برداری ها و رانش برداری هایی در نقاط مختلف انجام شد.

 

کد مطلب 3946209

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