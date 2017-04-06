پایان دو هفته مهلت شطرنج ایران برای پرداخت ۱۸۰ هزار دلار به فیده

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان جهان از ۲۲ بهمن ماه با حضور ۶۳ شطرنج باز برتر جهان به میزبانی ایران و در تهران آغاز شد و پس از ۲۲ روز رقابت میان شرکت کنندگان ایرانی و خارجی با قهرمانی نماینده ای کشور چین به پایان رسید.

برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان، هزینه های زیادی به دوش شطرنج و مجموعه ورزش ایران گذاشت طوریکه از مجموع هزینه های این میزبانی بزرگ، فقط ۴۵۰ هزار دلار هزینه جایزه نقدی ۶۳ بازیکن شرکت کننده بود. این هزینه باید خیلی وقت پیش از آغاز مسابقات در تهران به حساب فدراسیون جهانی (فیده) واریز می شد اما مشکلات مالی و تامین نشدن این هزینه، پرداخت آن را تا آغاز مسابقات به تاخیر انداخت.

فدراسیون شطرنج در جریان برگزاری سه هفته ای مسابقات زنان جهان در تهران، طی دو مرحله به ترتیب ۱۰۰ و ۶۰ هزار دلار بابت جایزه نقدی بازیکنان در اختیار فیده قرار داد. این فدراسیون طی مرحله سوم هم بخش دیگری از جوایز نقدی مسابقات را تامین و پرداخت کرد اما هنوز مبلغی را بابت میزبانی مسابقاتی که داشته و جوایز نقدی آن به فیده بدهکار است.

از مجموع ۴۵۰ هزار دلار جایزه نقدی مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان، فیده بابت ۱۸۰ هزار آن هنوز از فدراسیون ایران طلبکار است. این مبلغ جدا از ۱۷۵ هزار دلاری است که فدراسیون کشورمان باید بابت هزینه های جانبی باقی مانده به فیده پرداخت کند.

در همین راستا مهرداد پهلوان زاده، رئیس فدراسیون شطرنج در سفری که در ایام نوروز به یونان داشت تا به عنوان خزانه دار شطرنج آسیا و عضو کمیته قوانین فیده در نشست هیات رئیسه فدراسیون جهانی شرکت کند، مذاکراتی با مسئولان فیده انجام داد. نتیجه این مذاکرات مهلت دو هفته ای بود که فیده به ایران داد تا بدهی خود را پرداخت کند. البته این مهلت فقط برای پرداخت بدهی باقی مانده از جوایز نقدی مسابقات شطرنج زنان جهانی (۱۸۰ هزار دلار) است و قرار است مابقی بدهی شطرنج ایران از این میزبانی، طی فرصت های دیگر پرداخت شود.

در همین زمینه پهلوان زاده در روزهای پایانی ایام نوروز (نهم فروردین ماه) از پرداخت هزینه جوایز نقدی مسابقات زنان جهانی ظرف چند روز خبر داد اما با وجود گذشت بیش از یک هفته هنوز این هزینه پرداخت نشده در حالیکه مهلت دو هفته ای فیده هم طی همین هفته به پایان می رسد.

رئیس فدراسیون شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: قطعا طی همین هفته بدهی خود را بابت جوایز نقدی مسابقات شطرنج زنان جهان به فیده پرداخت می کنیم. مهلتی که از فیده بابت این موضوع گرفته بودیم همین هفته تمام می شود و ما هم قطعا طی همین هفته بدهی خود را پرداخت می کنیم.

وی در مورد چگونگی تامین این هزینه توضیح داد و خاطرنشان کرد: اسپانسرها در جریان برگزاری مسابقات کمک زیادی برای تامین هزینه های سنگنی میزبانی به فدراسیون داشتند. وزارت ورزش هم از حمایت مالی کوتاهی نکرد. با کمک همین وزارتخانه بخش باقی مانده هزینه جوایز نقدی را هم تامین می کنیم.

پهلوان زاده تاکید کرد: در کل وزارت ورزش تا پیش از نوروز و بابت برگزاری مسابقات زنان جهان، ۸۰۰ میلیون به فدراسیون کمک کرد. حالا هم روی کمک وزارت ورزش برای تامین جوایز نقدی حساب کرده ایم.

رئیس فدراسیون شطرنج یادآور شد: البته مهلت دو هفته ای که از فیده گرفته ایم فقط برای جوایز نقدی مسابقات است. فدراسیون ۱۷۵ هزار دلار هم بابت دیگر هزینه های جانبی به فیده بدهکار است که قرار بر این شده در فرصت های دیگر این هزینه را پرداخت کنیم.