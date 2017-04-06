۱۳درصد اعتبارات راه و شهرسازی استان مرکزی در سال۹۵ محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شارقی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری شورای حمل و نقل استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: اعتبار سال گذشته حوزه راه و شهرسازی استان برای ۳۸۹ پروژه ۱۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شد که تنها ۱۳ میلیارد تومان آن تخصیص یافت اما با این اعتبار تخصیص یافته در سال گذشته در حوزه های مختلف راه و شهرسازی استان هم بخش روستایی و هم شهری اقدامات مطلوبی به انجام رسید.

وی افزود: طی سال گذشته ۳۷.۵ کیلومتر بزرگ راه با اعتباری بالغ بر ۳۲۵میلیارد ریال و ۲۲ کیلومتر راه روستایی با هزینه ای بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال در استان احداث شد که یک هزار و ۸۲ خانوار از آن بهره مند شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان داشت: طی سال گذشته از کل محور اراک - خمین به طول ۵۹ کیلومتر، یازده کیلومتر افتتاح شد و ۶.۵ کیلومتر باند دوم این محور نیز به بهره برداری رسید و پنج کیلومتر از باند دوم محور دلیجان - نراق هم افتتاح شد.

شارقی ادامه داد: احداث راه روستایی مسلم آباد -خنجین به طول هفت کیلومتر و بهره مندی پنج روستا، احداث راه روستایی اسفندان-کوت آباد به طول پنج کیلومتر و بهره مندی پنج روستا، احداث راه روستایی محمود آباد - میلاجرد به طول ۱۵ کیلومتر و بهره مندی ۱۰ روستا از جمله فعالیت های راهسازی روستایی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی طی سال گذشته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: ساخت ۳۹هزار مسکن مهر در تعهد استان بود که ساخت ۱۳ هزار واحد آن تا سال ۹۲ به پایان رسید و مابقی آن از سال ۹۲ به بعد آماده تحویل شده است.

وی خاطرنشان ساخت: از مجموع ۳۹هزار واحد مسکن مهر استان، ۲۳هزار واحد مربوط به شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر بود که متولی آن مسکن و شهرسازی است و در شهرهای بالای ۲۵هزار نفر تمامی واحدها تحویل متقاضیان شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی اضافه کرد: طی سال گذشته بیش از ۵۰۰ واحد مسکن مهر موفق به دریافت پایان کار شدند و ۱۴۰مورد هم فروش ثانویه مسکن مهر انجام شد و بیش از ۲۰۰واحد مسکن مهر هم سند اعیانی دریافت کرد.

شارقی رفع تصرف اراضی دولتی به میزان ۱۳۵هکتار و به ارزش ریالی ۴۹میلیارد و ۸۲۸ میلیون تومان را از دیگر فعالیت های این اداره کل در سال ۹۵ عنوان کرد.

وی افزود: پیگیری تکمیل ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی شامل بیمارستان ها، مجوعه فرهنگی هنری، کتابخانه ها و... به مساحت هفت هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۶میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال، افتتاح بیمارستان ۳۲ تختخوابی مامونیه با زیربنای سه هزار و ۷۰۰ مترمربع و صرف هزینه ۱۴میلیارد و ۶۰۰ ریال، افتتاح بیمارستان ۲۴ تختخوابی خنداب با زیر بنای دوهزار و ۸۰۰ متر مربع با صرف هزینه شش میلیارد و ۵۰۰ ریال از دیگر اقدامات انجام شده توسط راه و شهرسازی استان مرکزی است.