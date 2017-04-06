مسابقه بین المللی دوومیدانی پارس فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دوندگانی از ایران و دیگر کشورها برای شرکت در مسابقه بین المللی پارس اعلام آمادگی کرده اند. مسیر این رقابت از ورزشگاه آزادی به سمت میدان آزادی و بالعکس طراحی شده است.

محمد جعفر مرادی از جمله شرکت کنندگان در این مسابقه بین المللی است. وی که رکورد ماراتن ایران و عنوان دومی رقابت های دوومیدانی استکهلم را در اختیار دارد و در المپیک ریو نیز شرکت داشت، تنها دونده ای که با دعوت رسمی فدراسیون دوومیدانی در مسابقه بین المللی پارس شرکت می کند.

قرار است مسابقه بین المللی پارس هر ساله در کشورمان برگزار شود. از سال آینده از دوندگان بنام دیگر کشورها نیز به صورت رسمی برای حضور در این رقابت دعوت خواهد شد.