  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران:

آمادگی مازندران برای استخراج معادن در قیزل قزاقستان

آمادگی مازندران برای استخراج معادن در قیزل قزاقستان

ساری - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: با توجه به ظرفیت های معدنی استان قیزل قزاقستان آمادگی استخراج معادن آن را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور بعدازظهر پنجشنبه در نشست هیئت اقتصادی جمهوری قزاقستان با مدیران دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی مازندران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، اظهار کرد:  علاقمندیم به عنوان کشور همسایه فرض کنید در کشور و خانه خود حضور دارید و اگرچه ترکیب هیات شما کشاورزی است ولی با توجه به تفاهم نامه ای که بین دو استان برقرار شد بندهایی از آن به صنعت و معدن و تجارت برمی گردد لذا می توانیم در آن بخش ها همکاری کنیم.

وی افزود: در بند پنجم تفاهم نامه یاد شده درباره خدمات فنی و مهندسی، امکان  و آمادگی انتقال دانش صنعتی به استان شما را داریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، با بیان اینکه  در بخش صادرات و واردات هم می توانیم همکاری لازم را داشته باشیم، گفت:  آقای ایران پناه رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از طرف سازمان صنعت  در کشور قزاقستان مستقر هستند و اگر در بخش هایی که ظرفیت ما است و با آقای ایران پناه توافق شود ما هم آمادگی راسخ داریم.

محمد پور ادامه داد: ظرفیت های خوبی در مازندران در زمینه تولید محصولاتی نظیر تخته فشرده و لوله پروفیل برای مصارف آبیاری وجود دارد، همچنین در بحث انتقال مصالح ساختمانی هم آماده همکاری هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت های خوبی معدنی در کشور  قزاقستان و استان قیزیل اوردا ، از اعلام آمادگی استان در بحث استخراج این معادن خبر داد  و ابراز امیدواری کرد: با توجه به خواسته  دو استان در افزایش مناسبت ها موارد دو طرف منجر به عملیات اجرایی شود.

کد مطلب 3946245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها