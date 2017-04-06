آمادگی مازندران برای استخراج معادن در قیزل قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور بعدازظهر پنجشنبه در نشست هیئت اقتصادی جمهوری قزاقستان با مدیران دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی مازندران در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، اظهار کرد: علاقمندیم به عنوان کشور همسایه فرض کنید در کشور و خانه خود حضور دارید و اگرچه ترکیب هیات شما کشاورزی است ولی با توجه به تفاهم نامه ای که بین دو استان برقرار شد بندهایی از آن به صنعت و معدن و تجارت برمی گردد لذا می توانیم در آن بخش ها همکاری کنیم.

وی افزود: در بند پنجم تفاهم نامه یاد شده درباره خدمات فنی و مهندسی، امکان و آمادگی انتقال دانش صنعتی به استان شما را داریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، با بیان اینکه در بخش صادرات و واردات هم می توانیم همکاری لازم را داشته باشیم، گفت: آقای ایران پناه رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از طرف سازمان صنعت در کشور قزاقستان مستقر هستند و اگر در بخش هایی که ظرفیت ما است و با آقای ایران پناه توافق شود ما هم آمادگی راسخ داریم.

محمد پور ادامه داد: ظرفیت های خوبی در مازندران در زمینه تولید محصولاتی نظیر تخته فشرده و لوله پروفیل برای مصارف آبیاری وجود دارد، همچنین در بحث انتقال مصالح ساختمانی هم آماده همکاری هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت های خوبی معدنی در کشور قزاقستان و استان قیزیل اوردا ، از اعلام آمادگی استان در بحث استخراج این معادن خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با توجه به خواسته دو استان در افزایش مناسبت ها موارد دو طرف منجر به عملیات اجرایی شود.