آموزش ۵۰۰ نفر در زمینه پرورش ماهی توسط بسیج سازندگی نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، میثم رحیمی اظهار داشت: طی سال گذشته ۵۰۰ نهاوندی در زمینه پرورش ماهی آموزش دیده و بعد از برگزاری آزمون موفق به اخذ گواهی مهارت در این زمینه شدند.

وی افزود: در چند سال گذشته بیشتر استخرهای پرورش ماهی به دلیل وجود بیماری تعطیل شده بود، اما خوشبختانه بیشتر افرادی که در دروه آموزشی شرکت کرده بودند با یادگیری مهارت های لازم اقدام به راه‌اندازی مجدد استخرهای پرورش ماهی خود بدون دریافت تسهیلات کردند.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان نهاوند گفت: در زمینه پرورش ماهی ۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تسهیلات به ۳ نفر از متقاضیان بسیجی پرداخت شد.

وی عنوان کرد: این افراد با دریافت تسهیلات و ایجاد استخرهای پرورش ماهی برای ۱۰ نفر نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد اشتغال کردند.