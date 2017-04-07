به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه های نمازجمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و راستین، گفت: تقوایی که از بینش درست نشات گرفته باشد انسان را تحت تاثیر قرار داده و وی را از گرفتاری نجات می دهد.

وی با بیان اهمیت انتخابات پیش رو هم در داخل و هم در خارج از کشور بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تأکید کرد و افزود: براساس قرآن کریم برخی امور با سرنوشت جامعه و نسل آینده سروکار دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه برخی امور مهم بوده اما جامع نیست، عنوان کرد: امر جامع با تمام قشرها سر و کار دارد و بر اساس آموزه‌های قرآن، افراد نباید از امور مهم کنار بکشند.

وی ایمان به خدا، رسول خدا و عمل به امر جامع را از نشانه‌های ایمان دانست و گفت: انتخابات نیز امری جامع است و همه باید حساسیت این تکلیف را بر دوش خود احساس کنند.

آیت الله محمدی با تاکید بر اینکه همه باید در انتخابات حضور فعال داشته باشند، افزود: هرکس باید در امر جامع گوشه‌ای از کار را بگیرد تا کار بر روی زمین نماند.

وی نامزدی در انتخابات را یک امانت سنگین بر دوش داوطلبان دانست و با بیان اینکه باید افراد اصلح را انتخاب کرد، افزود: باید بر اساس شایسته‌سالاری افراد را انتخاب کرد و آنهایی را برگزید که از نظر فهم، ولایتمداری، تخصص و دینداری از همه افراد لایق‌تر باشند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان برحضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات دشمن را ناامید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در همدان چند صد نفر برای انتخابات شورای شهر و روستا اعلام آمادگی کرده اند اما باید دید که این اقدام بر اساس تعهد و تخصص است یا هوس؟، افزود: فردی که به میدان می آید باید عهده دار پست و مقامی شود که چیزی جز خدمت کردن نیست.

آیت الله محمدی با بیان اینکه خدا نکند هوا و هوس و وسوسه درونی و بیرونی به انسان غلبه کند، عنوان کرد: در این صورت چنین انسانی هم به خود و هم به خدای خود خیانت می کند چرا که پست و مقام چیزی جز امانت الهی نیست.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه نباید در انتخابات با آبروی کسی بازی و فردی را تخریب کرد، گفت: کسی که با گناه کبیره و بردن آبروی مومن به پست و مقام کوچک دست پیدا می کند برای خدا به میدان نیامده است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با طرح این سئوال که مگر پست و مقام چیست که انسان قیامت خود را خراب کند، اظهار داشت: بر اساس گفته امام خمینی(ره) کسی که ریاست جمهوری را پست و مقام بداند انسان کوچکی است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان همچنین در ادامه با بیان اینکه دنیا را آشوب فرا گرفته که از نمونه آن می توان به پرتاب ۶۰ موشک از طرف آمریکای گردن کلفت به سمت سوریه که فاجعه به بار آورده اشاره کرد، ادامه داد: آل سعود هم این موضوع را تایید کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه امام خمینی(ره) فریاد می زد که رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میش است، اظهار کرد: اکنون آمریکا راحت برجام را زیر پا می گذارد و هم پیمان او نخست وزیر انگلیس روز گذشته در سفر خود اعلام می کند که ایران موقعیت منطقه را خراب کرده است.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه عربستان از تعریف و تمجیدها خرسنده شده و نمی داند که غارت گران به دنبال چپاول نفت و گاز آنها هستند، افزود: متاسفانه بر اساس آمارها در هر ۱۰ دقیقه یک کودک در یمن جان خود را از دست می دهد.

وی با بیان اینکه اگر مدافعان حرم به جنگ با کفار و گرگ های آدمخوار نروند آن روز چه باید کنیم، افزود: اگر در داخل مشکل نداشته باشیم آن زمان دشمن نمی تواند غلطی کند.

آیت الله محمدی با تاکید بر اینکه حال که دشمن فاجعه آفرینی می کند دیگر در داخل خود دست به تخریب نزنیم، افزود: با یک دشمن بی رحم روبرو هستیم پس اختلافات جزیی در داخل درست نیست و نباید به آن دامن زد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه کاری که مدافعان حرم در سوریه و در دفاع از دین کردند کاری جوانمردانه است، عنوان کرد: در حال حاضر منافقین برای خراب کردن انتخابات کشور دست و پا میزنند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در کشور، بیان کرد: افرادی که زمینه اعتکاف را برای جوانان و دانشجویان فراهم می کنند کار ارزشمندی انجام می دهند.