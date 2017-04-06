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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۳۸

۳۰ سارق و توزیع کننده موادمخدر در استان مرکزی دستگیر شدند

۳۰ سارق و توزیع کننده موادمخدر در استان مرکزی دستگیر شدند

اراک- معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در عملیات روز گذشته پلیس استان، ۳۰ نفر به اتهام سرقت و جرائم مرتبط با مواد مخدر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت: در تداوم طرح‌های امنیت بخش پلیس استان در عملیات‌های روز گذشته پلیس استان، ۳۰ نفر به اتهام سرقت و جرایم مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در تحقیقاتی که از دستگیرشدگان انجام شد، تاکنون ۱۷ فقره انواع سرقت کشف شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: کشف چهار دستگاه وسیله نقلیه سرقتی، پنج فقره سرقت محتویات و لوازم خودرو و ... بخشی از کشفیات پلیس استان در روز گذشته بود.

معاون عملیات فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: اموال کشف شده از سارقان با هماهنگی مرجع قضایی به مالباختگان تحویل داده شد.

کد مطلب 3946281

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