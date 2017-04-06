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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۲۶

پیشنهاد سازمان ملل برای آتش بس ۷۲ ساعته در سوریه

پیشنهاد سازمان ملل برای آتش بس ۷۲ ساعته در سوریه

سازمان ملل متحد به کشورهای روسیه، ترکیه و آمریکا پیشنهاد آتش بس ۳ روزه در سوریه را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سازمان ملل متحد خطاب به روسیه، آمریکا و ترکیه خواهان اعلام آتش بس بشردوستانه ۳ روزه در سوریه شد.

«یان ایگلاند» مشاور فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه پس از پایان جلسه نیرو های کمک های امدادی در سوریه گفت: سازمان ملل از روسیه، آمریکا، ترکیه خواست تا آتش بس بشردوستانه ۳ روزه در سوریه اعلام کنند.

وی افزود: ما نیاز به ۷۲ ساعت آتش بس داریم تا بتوانیم کمک های امدادی خود را به شرق «غوطه» در سوریه برسانیم. این آتش بس باید طی چند روز آتی صورت بگیرد.

ایگلاند ادامه داد که ما نیازمند نشان دادن یک چراغ سبز هستیم، تا بتوانیم طرح کمک های بشردوستانه سازمان ملل در ماه آوریل و می را به انجام برسانیم و بتوانیم به یک میلیون نفر کمک رسانی کنیم. چند روز پیش، یک سوم این طرح به توافق دولت سوریه رسیده است.

  وی گفت: ۴۰ درصد از این برنامه هنوز به طور کامل به تصویب نرسیده است زیرا دمشق با تعداد افرادی که نیاز به کمک های امدادی این مرکز دارند، موافق نیست و معتقد است این امدادها باید شامل حال افراد بیشتری شود. این در واقع نقض مستقیم تصمیمات گروه بین المللی حمایت از سوریه است. ما نیازمند نشان دادن چراغ سبز از سوی دولت سوریه و نیروهای سوری هستیم.

کد مطلب 3946285

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    نظرات

    • پارسا IR ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
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      حتما داعشی ها نیازمند نفسی تازه میباشند وگر نه سازمان ملل صهیونیستی هیچ وقت به خاطر خدا موش نمیگیرد.

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