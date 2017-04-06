نرخ رشد جمعیت در مازندران بیش از کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدلاشکی عصر پنجشنبه در اولین جلسه شورای اداری مازندران در محل سالن شماره یک استانداری با اشاره به آماری که در بحث نفوس و مسکن جمع آوری شده است، اظهار کرد: اکنون بایستی همه برنامه ریزی ها در بخش های مختلف بر اساس آمار اخیر باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس آمار جمع آوری شده جمعیت جامعه ما رو به سالمندی پیش می رود، افزود: امروز جمعیت مازندران سه میلیون و ۲۸۳هزار و ۵۸۲نفر است که نشان از نرخ رشد ۱.۳۳ درصدی در استان است که کمی از نرخ رشد جمعیت کشور(۱.۲۴ درصد ) بیشتر است.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش ۳.۵درصدی بودجه استانهای کشور و سه برابر شدن رقم ها، خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان گفت: امسال بایستی مدیریت شما با حساب و کتاب باشد.

احمدی لاشکی، با اعلام اینکه وضعیت رشد مالیاتی استان ۵.۴ درصد اضافه تر نسبت به سال گذشته شده است، گفت: آنچه که مهم است اینکه شاخص های اقتصادی ما قوی نیست و امیدواریم که روزهای اخیر که ریاست جمهوری به مازندران سفر می کند مشکلات استان در حضور رئیس جمهور مطرح شود.

وی، گفت: امروز با وجود اینکه فضای منطقه آرام نیست و کسانی که ادعا می کردند داعش باید از بین برود حال مدعی هستند که داعش باید بماند ولی در کشور فضای آرامی با وجود رهبری فرزانه و ایثارگری های جوانان و رسالت شهداء حاکم است.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت، در مجلس شورای اسلامی در ادامه بر لزوم افزایش هماهنگی ها در کشور تاکید کرد و گفت: با پیگیری استاندار باید دانشگاه های ما ثروت ایجاد کند و شرکت های دانش بنیان تولید دانش کنند ضمن آنکه صنعت، معدن و تجارت هم باید حضور پررنگ داشته باشد.

احمدی لاشکی با انتقاد از اینکه چرا شهری از مازندران نمی تواند شورای ۹ نفره داشته باشد تا پولهای بیشتری برای شهرهای ما بیاید؟ گفت: باید تیمی به دنبال تحقق این موضوع باشد تا تعداد اعضای شورای شهرهای استان افزایش یابد در حالیکه شهری از مازندران و مرکز آن هنوز کلان شهر هم نیست و این هم باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر شورای ۵ نفره، بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تا ۲۰۰هزار نفر شورای هفت نفره و بالای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار جمعیت شورای ۹ نفره دارد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بایستی از ظرفیت روستاها برای تولید بهره گرفت، گفت: ۳۸ هزار روستا در مازندران داریم که می تواند محل مناسبی برای تولید و اشتغال شود لذا برای تحقق این امر باید روستاها بیشتر دیده شود.

احمدی لاشکی، به موضوع انتخابات پیش رو هم اشاره کرد و گفت: باید انتخاباتی پرشور و پرفروغ تر برگزار کنیم و بر اساس توصیه های مقام معظم رهبری این انتخابات باید با مشارکت حداکثری برگزار شود.

وی با بیان اینکه از آنجایی وظیفه نظارت بر انتخابات شورا های شهر ها و روستا ها بر عهده مجلس است، عنوان کرد: در انتخابات گذشته شهر و روستا اعتراضات زیادی مبنی بر اینکه افرادی از نقاطی برای رای دادن به کاندیدایی به محل غیر سکونت خود حضور پیدا کردند این در حالی است که در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید فرد رای دهنده حداقل یکسال در محل انتخابیه سکونت داشته باشد.

احمدی لاشکی در ادامه خواستار نظارت دقیق تر در انتخابات سال جاری بر موارد مذکور شد.