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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۳۱

ادینیو بازی با صبا را از دست داد

مصدومیت دوباره مهاجم برزیلی تراکتورسازی

مصدومیت دوباره مهاجم برزیلی تراکتورسازی

تبریز - مهاجم برزیلی تیم فوتبال تراکتورسازی به دلیل مصدومیت غایب سرخپوشان تبریز در دیدار برابر صبا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، لوسیانو ادینیو که در تمرینات چند روز اخیر تراکتورسازی دچار مصدومیت شده بود، نمی تواند در دیدار فردا برابر صبا به میدان برود.

ادینیو از ناحیه عضله دوقلو دچار آسیب دیدگی شده است و گفته می شود این مهاجم برزیلی نمی تواند در ترکیب تراکتورسازی برابر صبا حاضر شود.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم اکنون با ۴۷ امتیاز و به دلیل گل زده کمتر نسبت به استقلال در رده سوم جدول قرار دارد. این تیم در هفته بیست و ششم لیگ برتر فردا جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به دیدار تیم صبا خواهد رفت.

کد مطلب 3946302

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