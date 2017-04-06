مصدومیت دوباره مهاجم برزیلی تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، لوسیانو ادینیو که در تمرینات چند روز اخیر تراکتورسازی دچار مصدومیت شده بود، نمی تواند در دیدار فردا برابر صبا به میدان برود.

ادینیو از ناحیه عضله دوقلو دچار آسیب دیدگی شده است و گفته می شود این مهاجم برزیلی نمی تواند در ترکیب تراکتورسازی برابر صبا حاضر شود.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم اکنون با ۴۷ امتیاز و به دلیل گل زده کمتر نسبت به استقلال در رده سوم جدول قرار دارد. این تیم در هفته بیست و ششم لیگ برتر فردا جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به دیدار تیم صبا خواهد رفت.