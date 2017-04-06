اقتصاد مشکل اول کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: تشکر میکنم که در اولین روزهای سال جدید اولین سفر استانی وزیر کشور به استان کرمانشاه اتفاق افتاد و صبح دیداری با مردم عزیز و شهید پرور پاوه داشتند و بعد از آن ضمن بازدید از برخی پروژه های در حال اجرای استان در این جلسه شرکت کردند.

استاندار کرمانشاه افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال جدید را در پیام نوروزی بعنوان «سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری کردند و از آنجا که وزیر کشور چند سال گذشته اهتمام خیلی جدی به موضوع اقتصاد مقاومتی و اجرای فرامین مقام معظم رهبری در سطح کشور داشتند.

رازانی ادامه داد: در همین رابطه ایده پشتیبانی وزرای محترم از استان ها در زمینه اقتصاد مقاومتی و تعیین معین از میان اعضای دولت برای استان ها را مطرح کردند و ایشان مسئولیت سه استان آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان را عهده دار شدند و در دو سال گذشته به این استانها مسافرتهای مکرری را صورت دادند.

وی گفت: نمونه موفقی از این ایده را توانستند خلق کنند بطوریکه تعامل و ارتباط خیلی زنده و پویایی میان استان و ستاد مرکزی در این رابطه ایجاد شد.

رازانی افزود: دستور دادم این جلسه را با موضوع اقتصاد مقاومتی برگزار شود چون همینطور که مقام معظم رهبری فرمودند مسئله و مشکل اول کشور در حوزه اقتصاد است و ایشان دوسال مکرر بیانیه و قطعنامه سال را موضوع اقتصاد مقاومتی بیان می‌فرمایند.