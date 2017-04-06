دو کودک در زهک غرق شدند

عبدالمجید دهمرده در گفت و گو باخبرنگار مهر، اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۶ امروز دو دختر بچه به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا وبی احتیاطی در رودخانه روستای«امیر نظام» از توابع شهرستان زهک غرق شدند.

وی افزود: متاسفانه در این حادثه یک کودک ۱۰ ساله و یک نوجوان ۱۳ساله در رودخانه هیرمند غرق شدند.

وی ادامه داد: با تلاش نیروهای جمعیت هلال احمر شهرستان زهک جسد یکی از این دو کودک پیدا شده و تلاش برای یافتن جسد دختر بچه دیگر همچنان ادامه دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر زهک گفت: به علت بالا بودن حجم آب در مسیر رودخانه هیرمند در محدوده دشت روستای امیر نظام جسد یکی از غرق شدگان ۴ کیلومتر پایین تر از محل حادثه پیدا شد.

وی افزود: تلاش همکاران و غواصان جمعیت هلال احمر برای پیدا کردن جسد دیگر همچنان ادامه دارد.