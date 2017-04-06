مردم در منازل خود بمانند/شرایط عادی است

امیر عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: :با سپری شدن بحران و عادی شدن شرایط، بهتر است شهروندان امشب را در منازل خود بمانند و به اطلاعیه‌های رسمی صدا وسیما توجه کنند.

وی با اشاره به برخی شایعات در خصوص وقوع زلزله بزرگتر در مشهد افزود:شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده که صحت ندارد و براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، مدل‌های زلزله مشخص شده و امکان رسیدن شدت وقوع زلزله به اعداد بزرگتر وجود ندارد.

سرپرست مدیریت بحران شهرداری مشهد تصریح کرد: برنامه ای برای اسکان اضطراری امشب نداریم و اگر قرار باشد اسکانی صورت گیرد، شهروندان می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ارتباطات مردمی شهرداری ۱۳۷ دریافت نمایند.