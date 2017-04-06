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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۲۱:۱۸

سرپرست مدیریت بحران شهرداری مشهد

مردم در منازل خود بمانند/شرایط عادی است

مردم در منازل خود بمانند/شرایط عادی است

مشهد-سرپرست مدیریت بحران شهرداری مشهد گفت: شدت و تعداد پس لرزه ها کم شده و به مردم توصیه می کنیم با رعایت اصول ایمنی در منازل خود بمانند.

امیر عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: :با سپری شدن بحران و عادی شدن شرایط، بهتر است شهروندان امشب را در منازل خود بمانند و به اطلاعیه‌های رسمی صدا وسیما توجه کنند.

وی با اشاره به برخی شایعات در خصوص وقوع زلزله بزرگتر در مشهد افزود:شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده که صحت ندارد و براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، مدل‌های زلزله مشخص شده و امکان رسیدن شدت وقوع زلزله به اعداد بزرگتر وجود ندارد.

سرپرست مدیریت بحران شهرداری مشهد تصریح کرد: برنامه ای برای اسکان اضطراری امشب نداریم و اگر قرار باشد  اسکانی صورت گیرد، شهروندان می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ارتباطات مردمی شهرداری ۱۳۷ دریافت نمایند.

کد مطلب 3946379

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