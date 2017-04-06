تصویب بسته‌ مقابله با مفاسد اجتماعی استان کرمانشاه توسط دولت

اسدالله رازانی شامگاه امروز پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: شورای هماهنگی استان کرمانشاه به خصوص از سال گذشته به شکل مرتب تری برگزار می شود و مجموعه اقداماتی را در استان و در این زمینه انجام داده ایم.

وی افزود: در آنچه که مربوط به مبارزه با مواد مخدر در استان است طبق دستوری که جنابعالی اخیرا مبی بر اینکه خیابان ها و معابر عمومی شهرهای ما از معتادین متجاهر و نظیر پاکسازی شود، با اینکه ظرفیت اردوگاهی ما چه ماده ۱۵ و ۱۶ بالا نبود، به سرعت ظرفیت ها را افزایش دادیم و حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر را از زمان ابلاغ دستور جنابعالی جمع آوری داشتیم و اینها هم اکنون در حال نگهداری هستند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: تقریبا برای اولین باری است که طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته یک پاکسازی کاملی از خیابان ها و عرصه های عمومی استان صورت گرفته است.

وی گفت: در زمینه مسائل اجتماعی هم آن ما مقداری که از اعتبارات استان و از اعتبارات وزارت خانه هم در گذشته عنایت داشتید و بر اجرای صحیح آن تاکید کردید، فعالیت کرده ایم.

رازانی افزود: در سفر ریاست جمهوری به استان هم به طور ویژه بسته ای را به عنوان مقابله با آسیب های اجتماعی به ایشان تقدیم کردیم که در قسمت اول سفر به تصویب نرسید بعدا مجدد با آقای نوبخت نشستی بعد از سفر داشتیم که بالاخره چند پروژه را از ما پذیرفتند که یکی همین مسئله مقابله با مفاسد اجتماعی بود که ۵ میلیارد تومان هم اعتبار برای آن گرفتیم.