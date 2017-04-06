کشته شدن ۷ نفر در درگیری های مسلحانه در سینای مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک منبع امنیتی مصری که خواست نامش ذکر نشود، عنوان کرد: درگیری های شدید میان نیروهای ارتش مصر و افراد مسلح ناشناس در نزدیکی ایستگاه غاز در جنوب شهر العریش مرکز استان سینای شمالی باعث کشته شدن ۱ نظامی مصری ۶ فرد مسلح نفر و زخمی شدن ۲ نظامی دیگر شد.

هنوز هیچ گروهی از درگیری با ارتش مصر یا کشته شدن عناصرش را اعلام نکرده است.

گروه انصار بیت المقدس خطرناکترین گروه‌ افراطی در شبه جزیره سینا است که پس از بیعت با گروه تروریستی داعش نام خود را به «ولایت سینا» تغییر داد.

تروریست‌های انصار بیت المقدس وابسته به داعش با فعالیت در شمال سینا نیروهای امنیتی و نظامی مصر و غیر نظامیان را مورد حمله قرار می دهند.

حملات این گروه تروریستی از زمان سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر در جولای سال ۲۰۱۳، تشدید شده است.