ترکیه از روسیه علت حمایت از دولت سوریه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، چاووش اوغلو دو روز بعد از حمله شیمیایی به خان شیخون که مدعی است دمشق عامل این حمله بوده است، افزود: حمایت روسیه از این نظام اقدامی اشتباه است و هیچکس نمی تواند این جنایت ضد بشری را تایید کند.

از زمان بهبودی روابط دیپلماتیک میان ترکیه و روسیه این شدیدترین انتقاد آنکارا از مسکو به شمار می رود.

این در حالی است که وزیر امور خارجه سوریه امروز اعلام کرد، ارتش این کشور هرگز از سلاح شیمیایی استفاده نکرده و نخواهد کرد.

ولید معلم وزیر خارجه سوریه ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در دمشق گفت: موضوع سؤال برانگیز در حمله شیمیایی اخیر، زمان بندی این حمله علیه سوریه است. وی افزود: سازمان منع سلاح شیمیایی، درستی مواضع و اظهارات دولت سوریه را تأیید کرده است.

وزیر امور خارجه سوریه، حمله شیمیایی به ادلب را محکوم کرد و آن را اقدامی مجرمانه دانست.

وی اظهار داشت: گروه های تروریستی مواد شیمیایی را از خاک ترکیه دریافت کرده و آنها را در مناطق مسکونی متمرکز می کنند، مقامات سوریه به سازمان ملل متحد اطلاع داده اند که مواد شیمیایی از خاک ترکیه به دست تروریست ها رسیده و به طور مشخص به شرق حلب ارسال شده است.