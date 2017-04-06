کرمانشاه در مبارزه با موادمخدر خوب عمل کرده است/ایجاد۷ مرکز سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار داشت: در راستای تدابیر خوب حضرتعالی در امر تحرکی که در سال گذشته در کشور ایجاد شد و مقام معظم رهبری نیز در این مسئله ورود خاص داشتند و در آسیب های اجتماعی بحث اعتیاد در اولویت قرار گرفت و دولت هم بطور ویژه این بحث اعتیاد و آسیب ها را دنبال می کند.

وی افزود: نه تنها در کشور این بخش در بدنه حاکمیت و کارگزاران نظام بلکه در استان ها هم این حساسیت و این دغدغه را خوشبختانه عینا مشاهده می شود و تدابیر حضرتعالی در چند سال گذشته این بود که وضعیت استان ها را با حضور حضرتعالی رصد و ارزیابی شود و پیشرفت اقدامات و عملکرد دوستان در محضر در حضرتعالی گزارش شود و تصمیماتی جهت پیشرفت امر اعتیاد انتخاب شود.

مویدی گفت: بنده در معیت معاونین حضرتعالی در ستاد در ساعات گذشته مهمان کرمانشاه بودیم و در ابعاد مختلف احوال بحث اعتیاد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و دیروز نیز جلسه ای در حضور استاندار و رئیس شورای هماهنگی در همین فضا داشتیم نزدیک به ۲۷ مصوبه احصا شد من خلاصه ای از آن را و وضعیت استان را تقدیم می کنم.

وی بیان کرد: استان کرمانشاه متاسفانه در بحث آسیب های اجتماعی آسیب پذیری قابل توجهی دارد در امر اعتیاد استان کرمانشاه وضعیتش نگران کننده است نسبت به برخی استان های دیگر، عنایت خاص حضرتعالی به این استان ها باعث شده که ستاد مبارزه با مواد مخدر بطور ویژه در استان ها باشد.

اقدامات فرهنگی و پیشگیری در حوزه مبارزه با مواد مخدر علمی است

قائم مقام مدیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: متاسفانه در سال ۹۰ میانگین کشوری در شیوع شناسی ۲.۶۵ بوده و در کرمانشاه بیش از ۳ بوده و خوشبخاته در سال ۹۴ که این شیوع شناسی انجام گرفته از میانگین کشوری ۵.۳۹ بوده و در کرمانشاه به ۵ رسیده و نزدیک به کاهش ۹ درصدی را در استان شاهد هستیم.

مویدی بیان کرد: طبیعی است که اقدامات فرهنگی و پیشگیری در چندسال گذشته انجام شده واقعا با رویکرد کاملا علمی و دانشی و بر اساس استانداردهای بین المللی با گذشت زمان امیدوارم شاهد کاهش در استان ها باشیم. البته نگرانی همچنان به قوت خود باقیست و همانطور که مقام معظم رهبری بر این امر تاکید دارند در چند روز آینده نیز جلسه ای در حضور معظم له تشکیل می شود با حضور روسای قوا و دستگاهها، طبیعی است که توجه خاصی که حضرتعالی به امر اعتیاد دارید استانها هم خوشبختانه شاهد تحرک و جنب و جو بسیار موثری هستیم امیدواریم در آینده شرایط ما خیلی بهتر از این باشد.

وی افزود: ما در مصوبات دیروز هشت مصوبه فرهنگی پیشگیری داشتیم ۹ مصوبه مقابله ای داشتیم در مهارت های اجتماعی شش مصوبه و مردم نهاد ۴ مصوبه داشتیم اما وضعیت استان در بحث جلسات که حضرتعالی تاکید فراوان بر حضور مسئولان در جلسات دارید کیفیت کار خوشبختانه محسوس است و پیشرفت قابل قبولی در حوزه های مختلف شاهد هستیم جلسه شورای هماهنگی با حضور استاندار در دوازده ماهه ۴ جلسه بوده انتظار داریم در سال ۹۶ جبران شود شخص آقای رحمانی فضلی در جلسات و حتی بند بند مصوبات چه در عملکرد چه کمیته ها تاکید دارند و ارزیابی می شود و نتیجه ارزیابی ها را ایشان دستور می دهند.

مویدی افزود: حضور هدفمند ایشان نشان می دهد که ما در استان ها نیازمند یک تحرک جدی هستیم استان خوب است برخی شهرستان ها توفیقشان خوب است بویژه در مرکز استان، در کرمانشاه واقعا یک تیم دلسوز و جهادی و پرتلاش در راستای حمایت از شخص استاندار وجود دارد که بیشترین مشکل هم در مرکز استان است در استان های دیگر ندیدم. شهر کرمانشاه با هماهنگی دادگستری، دادستانی، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، شهردار شرایط خاصی را شاهد هستیم که من تقدیر ویژه دارم از دوستان.

وی گفت: در برخی شهرستان ها آمارشان کم است و از کمیته های شهرستان ها انتظار داریم به لحاظ تاکید مقام معظم رهبری فعال ترین فرمانداران کرمانشاه، ثلاث باباجانی، کنگاور هستند، و در شهرستاهای اسلام آبادغرب، گیلانغرب، سرپل ذهاب، هرسین جلسات کمتری برگزار شده که انتظار داریم شدت بیشتری داشته باشند و با کیفیت باشد صرفا برگزاری جلسه ملاک نیست مصوبات و محتوا تاثیرگذاری خود را در این حوزه داشته باشد.

مویدی افزود: کمیته فرهنگی پیشگیری با هشت جلسه متناسب با انتظار دستورالعمل ها جزو رتبه های کشوری است آقای محبی مدیر کل آموزش و پرورش خیلی فعال هستند کلیه سازمان های مردم نهاد معاون سیاسی هم جزو رتبه شاخص ملی هستند، کمیته درمان و مهارت های اجتماعی با هشت جلسه رتبه نهم کشوری را دارد کمیته قضایی ۴ جلسه داشته واقعا دستگاه قضایی اینجا نسبت به جاهای دیگر بهتر است.

کیفیت کار مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه خوب است

وی اظهار کرد: در همه شهرستان ها دادگاه های انقلاب تشکیل شده. کمیته مقابله با عرضه ۱۳ جلسه و رتبه اول کشوری را داشته، در حوزه مقابله شرایط ژئوپولیتیکی مواد مخدر منطقه، در اینجا پلیس مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضایی و اطلاعات بصورت ویژه رسیدگی می کنند میزان تشکیلاتشان کم است اما کیفیت عمل قابل توجه است و توانستند مسیر از شمال به سمت جنوب ترانزیت پیشساز را داریم هم شیشه، دو تن و ۳۷۰ کیلو، دو سه درصدی کاهش داشتیم اما کیفیت قابل توجه است یعنی باندهایی که زدن و عناصری که دستگیر کردند از نظر کیفیت شاخص های کار اطلاعاتی و کار پنهان قابل توجه است و انتظار است به کمیت آن نیز توجه شود. دستگیری ها بیشتر است.

مویدی بیان کرد: در حوزه پیشگیری با توجه به اینکه روستاها اعلام کردند آلودگی دارد و قشر جوان هم فضای ورزش وجود ندرد مقرر شد ۱۰۰ روستا در استان را در صورت تایید حضرتعالی و تامین فضا و مکان بتوانیم تجهیزات لازم را برایشان فراهم کنیم تامین فضا و مکان با استانداری و امکانات و تجهیزات به عهده ستاد است که اختصاص خواهیم داشت. طرح توانمندسازی در سال ۹۵ کار خاص و ویژه در ۱۳ استان بعنوان پایلوت انجام گرفت توفیقات خوب بود در کرمانشاه جزو استانهای ویژه در توانمندسازی، البته با توجه به گستره آلودگی ما می توانیم توسعه دهیم و اعتبار لازم را فراهم کنیم و در سال ۹۶ در امر پیشگیری پیش برویم.

وی افزود: مقرر شد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتباد در محیط های کاری، ادارات، دانشگاه ها و فضای مجازی اعتبار لازم را اختصاص دهیم، در بحث نمایشگاه کار خوبی برای دانش آموزان انجام شد قرار شد از نظر اعتباری و حمایت ها همکاری کنیم. در مصوبه کمیته مقابله به لحاظ همجواری با عراق و اقلیم کردستان، استان مسیر ترانزیت پیشساز از سمت اقلیم کردستان و بعضا از عراق است و از طرف ما هم مواد به سمت بازار عراق که بازار گرمی در بحث اعتیاد است می رود.

باید مسیر ورود پیش سازها از سمت عراق را ناامن کنیم

مویدی افزود: مقرر شد در استان به عنوان کار ویژه اطلاعات پنهان را جمع بندی کنند تا بتوانیم مسیر اقلیمی ورود پیشساز به کشور از سمت کرمانشاه و از عراق را نا امن کنیم این هدف عملیاتی در شرق کشور مورد توجه حضرتعالی است اگر مقرر کنید کرمانشاه جزو استان های عملیاتی ما و بودجه باشد پیشساز از آن سمت می آید قرص های روان گردان که دوستان ما در مرزبانی هم اطلاع دارند نیازمند کار تشکیلاتی است ما حمایت کنیم تا این مسیر را در بحث ورود پیش سازها نا امن کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: بحث خرده فروشان در محلات استان متاسفانه مشهود است و کارهای خوبی انجام دادند دستگیری های دوستان در سال گذشته دو برابر شده انتظار داریم در قالب طرح ویژه محلات را پاکسازی کنیم و چهره خوبی از محلات در برخورد ایجاد شود مقرر شد برای پیشگیری از کشت خشخاش که در برخی نقاط دیده می شود در حوزه پیشگیری فعال شود انتظار داریم از سازمان جهاد کشاورزی، بخشداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها در این بخش ورود پیدا کنند فصل اردیبهشت فصل گل دهی است، بسیج هم ورود پیدا کرده انتظار داریم استان کرمانشاه از این نقاط پاکسازی شود.

مویدی گفت: در کرمانشاه بحث داروهای گیاهی را در عطاری ها و... را داریم قرار شد در قالب طرح ویژه با پلیس، اداره اطلاعات، اصناف، با صنف مربوطه برخورد شود تذکر دهند مقرر شد کمیته تخصصی به لحاظ تشکیلاتی که لازم است در گمرکات ایست و بازرسی ها نیازهای خود را اعلام کنند و ما هم آنچه در توانمان هست برای مجهز کردن این گلوگاه ها مساعدت داشته باشیم. تعدادی خودرو هم قرار شد در این حوزه به دستگاه های مربوطه اختصاص داده شود.

قائم مقام مدیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در دادسرا مقرر شد یک قاضی ویژه را برای این طرح ها اختصاص دهند که آقای عدالتخواه و دادستان محترم قبول کردند، در حوزه درمان و حمایت های اجتماعی مقرر شد راه اندازی شش مرکز سرپناه شبانه در استان بدین شرح با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر و حضرتعالی در شهرستان کرمانشاه دو مرکز مردانه و یک مرکز زنانه، در شهرستانهای سنقر و کلیایی، کنگاور و هرسین نیز هر کدام یک مرکز فعال شود.

ساماندهی کودکان زیر ۱۸ سال معتاد و زنان باردار معتاد در کرمانشاه

وی افزود: مقرر شد در جهت کاهش آسیب ها بحث متادون برای بانوان توزیع شود مقرر شد برای ساماندهی کودکان زیر ۱۸ سال بطور خاص توفیقاتی در برخی استان ها داشتیم هر تعداد کودکان زیر ۱۸ سال که معتاد هستند نیازمند مراکز هستند شناسایی شوند ما حمایت های مالی و قانونی و مجوزهای لازم را در اختیار دوستان قرار می دهیم همینطور زنان حامله معتاد که در سال جاری جزو کارهای هدفمند ما بوده و توفیقاتی داشتیم در استان متاسفانه مرکز نداریم قرار شد هر تعدادی که دارند شناسایی کنند و ما هم مجوزهای لازم و حمایت های مالی را داریم.

قائم مقام مدیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در بحث اردوگاه فعلی چشمه سفید، تعداد معتادان متجاهر در کرمانشاه متاسفانه قابل توجه است در محل ماده ۱۶ ما داریم ۱۰۰ نفر، ان شاء الله به ۲۵۰ نفر برسانیم اینها توانستند نزدیک به ۹۰۰ نفر را ساماندهی کنند در تبصره دو هم استفاده کردند اما شرایطش از نظر بهداشتی و فضایی و... چون کار جهادی و فوری بوده مشکل دارند اینها انسان اند.

وی گفت: اینها یک محل دارند که مناسب نیست محل دیگری داریم در فضایی که متعلق به اتباع خارجه است متروکه شد استفاده نمی کنند دو سالن در وزارت بهداشت از زمان جنگ بوده پیشنهاد استاندار این است که محل فعلی را ترک کنیم به فضای جدید بیاوریم به لحاظ فضا و امکانات خوبی که دارد مستقر شویم و مجوز مقام عالی وزارت را می خواهد محل آماده است انتظار دارند در محل قبلی اشتغالزایی کنیم قول دادند ۲۰۰ نفر از همین بهبودیافتگان را مشغول کنند. درکمیته مشارکت ها مقرر شد راه اندازی ۳ واحد تعاونی تولیدی در سمن ها را داشته باشیم و ۷ پایگاه سلامت هم در اطراف کرمانشاه به لحاظ سطح آلودگی محلات حمایت کنیم.