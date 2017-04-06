انفجار بمب در سومالی ۱۴ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، ابراهیم اسحاق از مسئولان پلیس محلی در جنوب سومالی گفت: ۱۴ غیر نظامی از جمله ۷ زن در انفجار بمب در اتوبوسی کوچک کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب گذاری را بر عهده نگرفته، اما در سال های اخیر گروه تروریستی الشباب که به القاعده وابسته است، مسوولیت بیشتر بمب گذاریها و حملات تروریستی را در سومالی و کشورهای همجوار بر عهده گرفته است.

گروه الشباب یک گروه تندرو سومالیایی است که از سال ۲۰۱۲ بخشی از شبکه القاعده شده است.

این گروه در گذشته بخش هایی از مرکز و جنوب سومالی را در کنترل خود داشت، اما در سال ۲۰۱۵۵ شهرهای بزرگ را از دست داده و تنها چند منطقه روستایی را در تصرف خود دارد. شمار نیروهای الشباب در سال ۲۰۱۴ بین هفت تا ۹ هزار نفر برآورد شده است.