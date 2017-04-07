وزیر کشور بر تسریع تدوین طرح توسعه استان کردستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه شورای توسعه کردستان که در وزارت کشور تشکیل شد، گفت: در برنامه ششم سعی شده ناتوانی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور در پاسخگویی به رفع عدم تعادل ها و توازن ها برطرف شود، احکامی در این خصوص صادر شده و عنایت دولت هم بر رفع این نقیصه است.

وی بر تدوین طرح توسعه استان ظرف مدت کمتر از یک ماه تاکید کرد و اظهارداشت: کردستان ظرفیت های زیادی دارد از جمله مرز که امکان بزرگی برای تجارت است به همین دلیل دولت ۲ منطقه آزاد برای آن پیش بینی کرده، بازارچه ها و معابر کوله بری در استان فعال هستند و بر همین اساس لازم است دوستانی که برنامه ریزی ها را انجام می دهند مرز را به عنوان ظرفیتی مهم در نظر داشته باشند.

رحمانی فضلی آب را یکی دیگر از ظرفیت های مهم استان ذکر و عنوان کرد: با توجه به حجم سرمایه گذاری نظام و دولت در کردستان باید از ظرفیت آبهای استان حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی با یادآوری اینکه در بسیاری از مناطق کشور امکان استقرار صنایع آب بر وجود ندارد، اظهار داشت: در برخی استان ها مانند لرستان، کرمانشاه و کردستان این ظرفیت وجود دارد و با جلوگیری از خروج آب از کشور، امکان استفاده از این آب ها را در صنایع فراهم کرده اند.

وزیر کشور ضمن تاکید بر اهمیت مدیریت آب، در ذخیره سازی، مصرف با استفاده از روش هایی که بالاترین ضریب بهره وری را داشته باشد و همچنین استفاده از آب در حوزه های مختلف از جمله گردشگری، صنعت، کشاورزی و غیره بر لزوم برنامه ریززی کارگروه مربوطه در این زمینه تاکید کرد.

وی کشاورزی و فعالیت های خُرد روستایی را از دیگر اولویت های استان دانست و گفت: زمین و بارندگی درکنار یکدیگر ظرفیت بزرگی برای کشاورزی محسوب می شود.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه هلدینگ ها و واحدهای بزرگ تولیدی کشور می توانند در حوزه لبنیات، دام و طیور و ماهی در استان سرمایه گذاری کنند، عنوان کرد: باید بخش خصوصی را به سرمایه گذاری تشویق کنیم و اولویت هم مردم آن مناطق باشند.

وی یادآور شد: اگر به دلیل کمبود سرمایه اهالی منطقه یا هر دلیل دیگری، امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مناطق وجود ندارد، واحدها بزرگ می توانند سرمایه گذاری کنند و برای تحقق این امر، آقای استاندار باید تلاش کنند ظرفیت های استان و ظرفیت های ملی را به هم گره بزنند.

وزیر کشور با اظهار تاسف از اینکه در حال حاضر بودجه عمومی و اعتبارات بانک ها بارزترین روش تامین مالی هستند، به استاندار کردستان توصیه کرد با به کار گیری گروهی از مشاورین، برروی روش های تامین مالی برای استان کار شود تا در کنار ظرفیت های داخلی شرکت های بزرگ، با استفاده از طرق مختلف تامین مالی امکان ایجاد اشتغال در استان فراهم شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن یادآوری مشغله کاری وزارت کشور در آستانه انتخابات، افزود: علیرغم افزایش حجم کاری، ان شاالله ظرف مدت یک ماه و کمتر، طرح توسعه استان به وزارت کشور تحویل شود و ما نیز این طرح را به جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری ارائه نماییم و ایشان آن را به همه دستگاه ها ابلاغ کنند.

وی بیان کرد: در این طرح باید براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و امکانات استانی و ملی پروژه ها مشخص شوند، زمانبندی و روش های تامین مالی آن دیده شود و دستگاه های همکار نیز تعین شود.

گفتنی است، این جلسه با حضور وزیر کشور، معاونین ایشان، معاونین وزرای مرتبط، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و معاونین، جمعی از مدیران استان و همچنین نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، تشکیل شد.