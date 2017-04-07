به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار رسمی وزارت صمت نشانمیدهد، تعداد جوازهای تأسیس صنعتی صادرشده طی ۱۱ ماهه سال گذشته با ۴.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ به ۱۵ هزار و ۳۲ جواز افزایش یافتهاست. این جوازها در بهمن ماه سال گذاشته با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به دی ماه همان سال به ۱۵۶۴ رسیده بود.
در ۱۱ ماهه سال ۹۵ هم ۴۵۴۶پروانه بهرهبرداری صنعتی صادرشده که نسبت به پروانههای صادرشده در مدت مشابه سال ۹۴ حدود ۱۰ درصد بیشتر است. ۵۳۷ مورد از این پروانهها در بهمن ماه سال ۹۵ صادر شده است که ۴ درصد بیشتر از دی ماه بود.
در ۱۱ ماهه سال گذشته در مجموع ۱۱۵۷ هزار میلیارد ریال برای جواز تأسیس صنعتی سرمایه به ثبت رسیده که حدود ۱۳.۵ درصد بیشتر از همین مدت در سال ۹۴ بود. رشد سرمایه ثبت شده برای پروانه بهرهبرداری صنعتی طی فروردین تا بهمن ماه سال ۹۵ رقمی در حدود ۲۲۶۲ هزار میلیارد ریال سرمایه بابت پروانه بهرهبرداری صنعتی ثبت شده که تقریبا ۵۰ درصد بیشتر از همین مدت در سال ۹۴ است.
در کنار این آمار مثبت اما سرمایه ثبت شده برای بهرهبرداری صنعتی در بهمن ماه ۹۵ نسبت به دی ماه همان سال کاهشی ۴ درصدی داشتهاست.
اشتغال ایجادشده به ازای جوازهای تأسیس صادرشده در ۱۱ ماهه سال ۹۵ حدود ۳۳۱ هزار نفر ثبت شده که حدود ۲ درصد بیشتر از اشتغال جوازهای تأسیس در ۱۱ ماهه سال ۹۴ است.
این اشتغالزایی در بهمن ماه سال ۹۵ هم افزایشی ۷ درصدی نسبت به دی ماه ۹۵ داشت گرچه هیچ افزایشی در مشاغل ایجادشده بابت پروانههای بهرهبرداری صنعتی صادرشده در بهمن ماه نسبت به دی ماه ۹۵ مشاهده نمیشود.
اشتغال مرتبط با مجوزهای بهرهبرداری صنعتی صادرشده در ۱۱ ماهه سال گذشته نسبت به ۱۱ ماهه ۹۴ حدود ۱۵ درصد افزایش داشته و به حدود ۷۶ هزار شغل رسیدهاست.
تعداد پروانههای اکتشاف معدن در ۱۱ ماهه ۹۵ با رشدی ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ به ۷۱۶ مورد رسید. این تعداد در بهمن ماه ۹۵ نسبت به دی ماه همان سال حدود ۶۱ درصد افزایش داشت.
تعداد گواهیهای کشف اما در ۱۱ ماهه ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ کاهشی ۱۲ درصدی را تجربه کرده و ۵۰۷ مورد رسیدهاست. با این حال تعداد گواهیهای کشف در بهمن ۹۵ نسبت به دی ماه همان سال ۱۶ درصد رشد داشته است.
پروانه بهرهبرداری معدن که شامل پروانههای بهرهبرداری جدید صادرشده هم میشود در ۱۱ ماهه ۹۵ با حدود ۱۱ درصد افزایش به ۷۶۸ مورد رسیدهاست.
