ایران تهدیدی مستقیم برای اسراییل و مسئله اصلی در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور «جیمز لانکفورد» از ایالت اوکلاهما و عضو کمیته امنیت داخلی و اطلاعات سنا در مصاحبه چهارشنبه شب به وقت محلی به شبکه فاکس نیوز گفت: بیثباتی در سوریه، تأثیر مستقیمی بر مردم آمریکا دارد.
وی گفت: فراتر از گروههای تروریستی ضدآمریکایی که در منطقه ریشه دارد، «موضوع مهم با سوریه همچنان ایران است».
این عضو سنا در این خصوص توضیح داد: ایران در تلاش برای تشکیل هلال شیعی است و همه چیز را از لبنان تا تمام مسیر به سمت یمن را اداره و اجرا میکند. آنها (ایران) وقتی به سمت سوریه حرکت کنند و درست کنار اسرائیل قرار گیرند، یک تهدید مستقیم میشوند.
وی ادامه داد: اگر میخواهید بتوانید دموکراسیهایی چون اسرائیل را در منطقه ثبات بخشید و در این منطقه در کنار هم پیمانانمان باشیم و ثبات لبنان و اردن را حفظ کنیم، میبایست بتوانیم به آنچه در سوریه در حال رخ دادن است، ثبات بخشیم.
لانکفورد ادامه داد: این موضوعی بود که دولت اوباما نیز سالها با آن درگیر بود. دولت اوباما منتظر کسی بودند که ناگهان متولد شده، رشد یابد و به نیرویی قابل احترام برای همه در منطقه تبدیل شود. چنین چیزی هرگز رخ نخواهد داد.
وی تصریح کرد: هیچ نیروی معارض مسلح متحد که با «بشار اسد» رئیسجمهور سوریه مبارزه کند، وجود ندارد.
لانکفورد با بیان این که معارضان مسلح سوریه با یکدیگر متحد و یکپارچه نیستند و گفت: آنها با یکدیگر متحد نیستند. آنها برای خانوادههایشان مبارزه میکنند و همچنین علیه اسد مبارزه میکنند. بنابراین مسئله کلیدی که از رهبران منطقه شنیدم این است که ما میبایست آمریکا را بر آن داریم تا به انتخاب رهبر بعدی (سوریه) کمک کند، رهبری که جامعه بینالملل از آن حمایت کنند و سپس اساساً اسبی را پیدا کنیم و بتوانیم بر روی آن اسب شرط بندی کنیم. مسئله به دست داشتن ایران مربوط میشود. موضوع بزرگ در اینجا (سوریه) ایران است.
