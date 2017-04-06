به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، یک منبع آگاه مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در حال بررسی گزینه نظامی است.
بنابر این گزارش، ترامپ پس از حادثه ادلب به شماری از نمایندگان کنگره گفته است که گزینه نظامی در دست بررسی قرار دارد.
منبع آگاه مورد استناد سیانان میگوید: هرچند ترامپ هنوز تصمیم دقیقی در این رابطه نگرفته، اما این موضوع را با «جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا در میان گذاشته و با توجه به نظر او تصمیمگیری میکند.
این گزارش می افزاید: مقامات پنتاگون میگویند از مدتها قبل طرحهایی را برای حمله به آنچه توانمندی تسلیحات شیمیایی سوریه خوانده شده، آماده کردهاند اما هنوز تصمیمی در مورد استفاده از گزینه نظامی در سوریه اتخاذ نشده است.
یک مقام ارشد دیگر آمریکا هم با تائید اینکه پنتاگون و کاخ سفید در حال بحث در مورد گزینه نظامی هستند، به سی ان ان گفت: گزینه نظامی علیه سوریه ممکن است شامل اعلام پرواز ممنوع برای جنگندهها و بالگردهای ارتش سوریه باشد.
وی گفت: ترامپ با شماری از رهبران دنیا تلفنی در مورد ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه صحبت کرده و به خبرنگاران گفته است که در پی حادثه خان شیخون باید اتفاقی بیافتد، اما او به رسانهها نمیگوید که قصد دارد چه کاری انجام دهد.
یک مقام کاخ سفید نیز گفته است: اگر قرار به انجام کاری باشد، دولت پیش وارد عمل شدن، رسانهها را در جریان قرار نمیدهد.
روز گذشته «مایک پنس» معاون رئیسجمهور آمریکا هم گفته بود همه گزینهها در قبال سوریه روی میز است.
